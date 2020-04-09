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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,80 değer kazancıyla 95.834,44 puandan tamamladı.

09.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:20
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,80 değer kazancıyla 95.834,44 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.609,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,61, holding endeksi yüzde 2,59 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günü artışla tamamlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Artan küresel risk iştahı ve gerileyen döviz kurlarının desteği ile gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 üzerinde tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentilerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının genişleme ve kredi desteği adımlarının küresel pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed), bugün ekonomiyi desteklemek için 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararı aldı.

Fed, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, hane halkları ve tüm ölçekteki işletmeler ile yerel yönetimlere verilecek desteklerin detaylarını açıkladı. Açıklamada, bankanın kredi akışını güçlü bir şekilde desteklemek için tüm yetkilerini kullandığı vurgulanarak, geçen ay kurumsal borç piyasalarını genişletmek için alınan önlemlerin genişletildiği belirtildi.

Değerlendirmede görüşlerine yer verilen Fed Başkanı Jerome Powell, "Fed'in rolü, bu kısıtlı ekonomik faaliyet döneminde, olabildiğince rahatlama ve istikrar sağlamaktır ve bugünkü eylemlerimiz nihai iyileşmenin mümkün olduğunca güçlü olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından dolar/TL yüzde 1,7 değer kaybederek 6,6560'a gerilerken, Avrupa borsalarındaki yükselişler de yüzde 2'ye yaklaştı.

Yarın, yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD ve Çin'in enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme geleceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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