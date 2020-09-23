Son Dakika | Borsa günü yükselişle kapattı
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Son Dakika | Borsa günü yükselişle kapattı

23.09.2020 18:30 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:40
Son Dakika | Borsa günü yükselişle kapattı

Son dakika haberleri: Borsa, günü yüzde 0,59'luk yükselişle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 0,59'luk yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,59'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 6,48 puanlık artışla 1.102,65 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 15,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi de 1,32 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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