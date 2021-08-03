Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 artışla 1.402,26 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 artışla 1.402,26 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,61 puan ve yüzde 0,19 değer kazanarak 1.402,26 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile ticaret, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin genişlemenin sürdüğüne işaret etmesi ve pozitif ihracat rakamlarının ardından alıcılı bir seyir izledi ve günü yüzde 0,48 artışla 1.399,65 puandan tamamladı.

Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel ölçekte risk iştahını azalttığını söyledi.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.420 puanın direnç, 1.377 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,62 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74'e çıkacağı hesaplanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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