Boluspor'da tek hedef galibiyet

12.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:24

TFF 1. Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, takımının başarısının kariyerinden daha önemli olduğunu söyledi.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen Özköylü, ligde son 12 maçta galibiyet alamadıklarını hatırlatarak, hiç istemedikleri ve bir türlü aşamadıkları bir süreç yaşadıklarını vurguladı.

Bundan dolayı çok üzgün ve mutsuz olduklarına değinen Özköylü, "Haftalardır oyuncu arkadaşlarımızla beraber tekrar ayağa kalkabilmek ve tekrar iyi sonuçlar alıp Boluspor'u olması gereken noktalara çıkartmak için büyük bir özveriyle gayret ediyoruz." dedi.

Özköylü, yaşadıkları süreç nedeniyle üzerilerinde çok büyük bir baskı olduğuna dikkati çekerek, bu baskının saha içinde takımı etkilediğini, en büyük sorunlarının bu olduğunu bildirdi.

Haftalardır yaşanan şansızlıklar ve alınamayan galibiyetlerin takım üzerinde "Acaba yine mi kaybedeceğiz, yine mi olmayacak." gibi bir psikolojiye neden olduğunu ileri süren Özköylü, şu ifadeleri kullandı:

"Saha içinde oyuncularımız bu psikolojiye girince direnç gösteremiyor. Kırılganlık yaşıyoruz. Kenardan etki etmeye çalışmamıza ve yaptığımız değişikliklere rağmen bir türlü değiştiremediğimiz bir psikoloji var. Bunu çözmek için de ne olursa olsun mutlaka bir galibiyete ihtiyacımız var. O galibiyet geldiği zaman takım o rahatlığa ulaşacak, psikolojik baskıyı da atlatacak. Mutlaka bir galibiyete ihtiyacımız var. Galibiyet için de futbolcularımızın psikolojik olarak sahada çok iyi bir direnç ortaya koymaları gerekiyor. Şartlar ve skor ne olursa olsun bunu yapmamız gerekiyor."

Osman Özköylü, son oynadıkları ve 2-1 yenildikleri Altay karşılaşmasından sonra yönetim kuruluyla görüşerek, istendiği takdirde takımdan ayrılabileceğini söylediğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte sadece Boluspor'u düşünerek hareket edeceğiz. Boluspor'un başarısı, benim için şu anda kendi kariyerimden daha önemli." şeklinde konuştu.

Takımın son 3 haftadır yaptığı mücadele ve ortaya koyduğu futbolla iyi sinyaller vermeye başladığını vurgulayan Özköylü, takımının galibiyet sinyali verdiğini, hafta sonu Bolu'da oynayacakları Ümraniyespor maçının bu kırılmayı gerçekleştirme adına kendileri için iyi bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA