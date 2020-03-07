Bolu Valisi Ahmet Ümit, 'Okullarımız Okuyor Kitap Okuma Projesi' kapsamında öğrencilerle buluştu

07.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:18

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kendisi tarafından başlatılan ve eşi Şengül Ümit'in talimatı ile gerçekleştirilen olan 'Okullarımız Okuyor Kitap Okuma Projesi' kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.



Kitap Okuma Projesi kapsamında gerçekleştirilen "Okullarımız Okuyor" kampanyasının ikinci programı İzzet Baysal Anadolu Lisesinde yapıldı. Okul salonunda düzenlenen programa projenin uygulanması talimatının sahibi Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Okul Müdürü Yusuf Şenufuk, öğretmenler ve İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.



Düzenlenen program Çağla Güldemir adlı öğrencinin Şehitlerimiz için okuduğu şiir ile başlarken panel ile devam etti. Proje kapsamında Peyami Safa'nın "Fatih Harbiye" kitabını okuyan öğrenciler tarafından kitabın konularını ve karakterlerini değerlendirdikleri bir sunum yapıldı.



Sunumun ardından öğrencileri tebrik eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, öncelikle Suriye'nin İdlib şehrinde şehadet şerbetini içen askerlerimizin şahsı manevilerinde tüm Şehitlerimizi rahmetle yad etti ve Gazilerimize acil şifalar diledi. - BOLU

Kaynak: İHA