BOLU Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü, cansız bedenleri birbirine sarılmış halde bulundu
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BOLU Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü, cansız bedenleri birbirine sarılmış halde bulundu

Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü, cansız bedenleri birbirine sarılmış halde bulunduBOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 7 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 5 kişi camdan çıkarak kurtulurken, 2 çocuk yaşamını yitirdi.

14.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:45

Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü, cansız bedenleri birbirine sarılmış halde bulundu

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 7 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 5 kişi camdan çıkarak kurtulurken, 2 çocuk yaşamını yitirdi. İtfaiye ekibi yangını söndürdükten sonra, Sefa (8) ve Merve Bekil (10) isimli 2 kardeşin cansız bedenleri birbirine sarılmış halde bulundu.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Mudurnu ilçesi Alpagut köyü Hayallar Mahallesi'nde meydana geldi. 5 çocuklu Bekil ailesinin yaşadığı iki katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, evin bitişiğinde bulunan ahıra da sıçradı. Durumu fark eden köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Aile bireylerinden 4'ü camdan atlayarak dışarıya çıktı. Evde kalan 13 yaşındaki Nurettin Bekil de baba Cemal Bekil ve köylülerin yardımıyla traktör kepçesiyle kurtarıldı. Ancak evde bulunan 8 yaşındaki Sefa ve 10 yaşındaki Merve'ye ulaşılamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, eve giren itfaiye ekipleri hayatını kaybettiği belirlenen iki çocuğu birbirine sarılmış vaziyette buldu.

İMAM, MUHTAR VE İTFAİYE AMİRİ YARALANDI

Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları sırasında köy imamı Mustafa Alemdar, itfaiye amiri İsmail Karakan ve Dolayüz köyünün muhtarı İsmail Yavuz da hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 2 çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

'EVDE SOBA YOKTU'

Sabah saatlerinde ise yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelen ev iş makineleri tarafından yıkıldı. Köyde yaşayanlar ve evi yananların yakınları yıkım çalışmalarını üzüntüyle izledi. Köy muhtarı İmran Çetin, "Ben yangını haber alır almaz buraya geldim. Müdahale ettik, söndürdük ama 2 tane evladımızı kaybettik. Evde 7 kişi yaşıyordu. 5'i camdan atlayarak kurtuldu. Evde soba yoktu, havaların ısınması nedeniyle sobayı kaldırmışlardı. Muhtemelen elektrik kontağından çıkmış olabilir" dedi.

BOLU Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü, cansız bedenleri birbirine sarılmış halde bulundu

Kaynak: DHA

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