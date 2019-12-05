Bolu'daki taksirle ölüme neden olma davası

05.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:58

Bolu'nun Mengen ilçesinde, ayı saldırısı sonucu öldüğü sanılan ancak silahla vurulduğu tespit edilen Zeki Öztürk'ün cinayet zanlısı Mustafa Çetin'in yargılanmasına devam edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Çetin, SEGBİS aracılığıyla katılırken, Zeki Öztürk'ün yakınları ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen, Zeki Öztürk'ün yakınları ve avukatı, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Çetin'in avukatı ise olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, gelinen aşamada tutukluluğa gerek olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Çetin hakkındaki tutuklama talebinin reddine, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için cumhuriyet savcısına süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 18 Şubat tarihine erteledi.

-Olay

6 Ekim 2017 tarihinde Mengen'e bağlı Gözecik öyü Ören Mahallesi'nde ava giden emekli aşçı Zeki Öztürk'ten (71) haber alamayan yakınları, köylülerle bölgede arama çalışması başlatmış, yapılan arama sonucunda Öztürk'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu.

Olay yerinde yapılan incelemede Öztürk'ün yüzünün parçalanarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını belirleyen ekipler, bunun ayı saldırısı sonucu olabileceğini değerlendirmişti.

Ayının saldırısına uğradığı düşünülen Öztürk'ün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde ateşli silahla vurularak öldürüldüğü belirlenmiş, olayla ilgili olarak, birlikte ava gittiği Mustafa Çetin tutuklanmıştı.

Kaynak: AA