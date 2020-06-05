Bolu'da tırın arkasına saplanan araçtaki 3 kişi yaralandı
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Bolu'da tırın arkasına saplanan araçtaki 3 kişi yaralandı

Bolu'da tırın arkasına saplanan araçtaki 3 kişi yaralandı Tıra arkadan giren hafif ticari araçtaki baba ve 2 oğlu ölümden döndü Bolu'da, D-100 karayolunda seyir halindeyken önündeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki baba ve 2 oğlu yaralandı.

05.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:48

Bolu'da tırın arkasına saplanan araçtaki 3 kişi yaralandı

Tıra arkadan giren hafif ticari araçtaki baba ve 2 oğlu ölümden döndü

BOLU - Bolu'da, D-100 karayolunda seyir halindeyken önündeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki baba ve 2 oğlu yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 karayolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Nihat Bodur idaresindeki 14 EL 967 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Hüseyin Akca yönetimindeki 41 TF 486 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan sürücü Nihat Bodur ve çocukları Ömer ile İrfan Bodur yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü ve diğer yolcular sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı anlatan tır sürücüsü Hüseyin Akca, "Seyir halindeyken ses geldi. Aynadan baktığımda özel aracın arkadan girdiğini gördüm. Arkadaşlardan itfaiye ve ambulansı aramalarını rica ettim. Vatandaşlar yardımcı oldu" dedi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan D-100 Karayolu İstanbul istikameti kontrollü olarak yan yoldan verildi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da tırın arkasına saplanan araçtaki 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

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