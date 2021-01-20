Bolu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı
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Bolu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

20.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:48
Bolu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Bolu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastanede tedavi altına alındı.

Bolu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastanede tedavi altına alındı.

Doğancı Mahallesi Dere Sokak'ta yaşayan Cemalettin ve Fatma K, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, çifti Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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