Bolivya'da son 24 saatte 1796 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1796 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1796 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 103 bin 19'a ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 1796 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 103 bin 19'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 172, iyileşenlerin sayısı ise 38 bin 623 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA