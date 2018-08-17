Bölgenin Peynirleri Tatvan'da Tanıtılacak

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan ve bölgenin peynir üreticilerinin katılarak peynirlerini sergileyecekleri "Bitlis Peynir Fuarı" için basın toplantısı düzenlendi.

Tatvan Fuar ve Kongre Merkezinde 1-2 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan "Bitlis Peynir Fuarı" öncesinde basın mensuplarına fuar ile ilgili bilgilendirme yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya DAKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Emin Çakay, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Emrullah Yurtada, DAKA yetkilileri ve peynir üreticileri katıldılar. Toplantıda bilgilendirmelerde bulunan DAKA Genel Sekreter Vekili Emin Çakay, 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan fuarın Doğu Anadolu'nun peynir üreticilerini, yöresel tatları özleyen ziyaretçilerle buluşturacağını belirterek, "Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 'Bitlis Peynir Fuarı', Tatvan Fuar Alanı ve Kongre Merkezinde yer alacak. Yerli üreticiyi ve yöresel lezzetleri desteklemek, üreticilerin markalaşma ve pazarlama serüvenine katkı sağlamak amacıyla iki gün sürecek olan fuar çerçevesinde, peynir üreticiliği alanında uzman kişiler düzenlenecek panellerde yer alacaklar" dedi.

DAKA Genel Sekreter Vekili Çakay, Bitlis Peynir Fuarı ile Doğu Anadolu'nun peynir üreticilerini tek çatı altında toplayarak sektöre hareketlilik ve canlılık getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Fuar boyunca düzenlenecek panellerde uzman konuşmacıların, peynir üreticilerine markalaşma yolunda atılması gereken adımları anlatacak. Sahip olduğumuz iklimsel özellikler ve kültürel çeşitliliğimiz sayesinde bu topraklarda binlerce yıldır peynir üretimi yapılıyor. Ülkemizin yöresel zenginliklerini dünya tüketicileriyle buluşturmak için gerekli adımları hep beraber atmalıyız. Bunun için hem bölge halkını hem de Türkiye'nin çeşitli illerinden herkesi Bitlis Peynir Fuarı'na davet ediyoruz" diye konuştu.

Yöresel zenginlikleri özleyen özellikle büyük şehirlerde bu tatları bulmakta zorlanan herkesi Bitlis Peynir Fuarı'na beklediklerini belirten Çakay, "Fuarımıza katılan tüm üreticilerimize ücretsiz olarak stant temin edeceğiz. İsteyen üreticiler stantlarında fuar ziyaretçilerine peynir satışı da yapabilecek. Bu durumda sadece fuar alanına ulaşım ve konaklama katılımcı firmalarca karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

Çakay, ihracat yaparak ülkeye döviz getirmek gerektiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre 200'e yakın peynir çeşidi bulunan Türkiye, yılda 661 bin ton peynir üreterek 150 milyon dolarlık ihracat geliri sağlıyor. Buna karşılık Konya'dan biraz büyük olan Hollanda'nın yılda 890 bin tonluk peynir üretimi, 3.5 milyar dolarlık da ihracat geliri var. Dünya peynir ihracatında ise Almanya'nın ardından ikinci sıradalar. Fransa ise dünya liginde 3. sırada. Yani çok fazla peynir çeşidi olmayan Almanya 3,7 milyar dolarlık ihracatla birinci, iki üç çeşit peyniri olan Hollanda ikinci iken, 200'e yakın peynir çeşidi ile Türkiye 22. sırada. Toplam ihracat hacmimiz ise 200 milyon dolar bile değil." - BİTLİS