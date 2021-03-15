SPOR Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: Tokyo'da madalya şanssızlığını kırmak istiyoruz
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SPOR Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: Tokyo'da madalya şanssızlığını kırmak istiyoruz

15.03.2021 13:38 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:45
SPOR Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: Tokyo'da madalya şanssızlığını kırmak istiyoruz

Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: Tokyo'da madalya şanssızlığını kırmak istiyoruzİstanbul'da yarın başlayacak Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'na yaklaşık 250 sporcu katılacakAli DANAŞ - -İstanbul'da yarın başlayacak olan Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nın basın toplantısı düzenlendi.

Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: Tokyo'da madalya şanssızlığını kırmak istiyoruz

İstanbul'da yarın başlayacak Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'na yaklaşık 250 sporcu katılacak

Ali DANAŞ - -

İstanbul'da yarın başlayacak olan Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nın basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, toplantıda yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde eksik olan tek madalya olimpiyat madalyası. Tokyo'da bu şanssızlığı kırmak istiyoruz. Bizim mutlaka madalya almamız lazım" dedi.

İstanbul yarın başlayacak ve yaklaşık 250 sporcunun mücadele edeceği Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası öncesi basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşma yapan Gözgeç, "Olimpik Boks Milli Takımı'nın Paris'teki Avrupa ve dünya elemeleri öncesinde bir turnuva düzenliyoruz. 30 ülkenin katılımını bekliyoruz. Bu turnuvada yaklaşık 250 sporcu yer alacak. Bir diğer amacımız da pandemide kaybettiğimiz boks antrenörlerimiz Erdinç Güleren, Zafer Kaya ve uluslararası hakem Abdülaziz Kılıç bu turnuvayla anmak" ifadelerini kullandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi çalışmaların devam ettiğini dile getiren Gözgeç, "Olimpiyatlara yapılacakmış gibi hazırlık yapıyoruz. Başkanlığım döneminde eksik olan tek madalya olimpiyat madalyası. Tokyo'da bu şanssızlığı kırmak istiyoruz. Bizim mutlaka madalya almamız lazım" diye konuştu.

Gözgeç, turnuvanın 20 Mart'ta final müsabakalarıyla sona ereceğini vurgulayarak, "Takımımız yurt dışında turnuvalara gidiyor. Elemeler öncesinde kendi ülkemizde de bir turnuva yapmayı düşündük" dedi.

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, son olarak şu ana kadar Tokyo Olimpiyatları için 1 kota aldıklarını belirterek, "2 Nisan'da Londra'da, haziran ayında Paris'te dünya elemeleri vardı, ikisi de iptal oldu. Yeni bir yer belirlemek için favori Türkiye'ydi. Fransa hükümeti sağlık, vize, güvenlik, konaklama gibi konularda garanti vermiş. Dolayısıyla Paris'i tercih ettiler. Paris'te pandemi ile ilgili bir sıkıntı olursa turnuva Türkiye'de olacak. Dünya ve Avrupa'yı birleştirdikten sonra elemelerin kotası 53 oldu. İki kızımız liste başı. Onlar kotayı garantiliyor. Bir sporcumuz da üçüncü sırada. Onun da garanti gibi. 4 kotayı garantilemiş oluyoruz. Biz 2012 Londra ve 2016 Rio'ya 6'şar sporcu ile gittik. Tokyo'ya da 6 sporcu ile gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

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