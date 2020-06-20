Bodrum'da ikinci balayı
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Bodrum'da ikinci balayı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Haşmet karekterini canlandıran oyuncu Turgut, eşi İlay Tunçalp Bodrum'da tatil yapıyor

Bodrum'da ikinci balayı
20.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:14

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Haşmet karekterini canlandıran oyuncu Turgut Tunçalp 10 ay önce nikah masasına oturduğu İlay Tunçalp ile Bodrum Torba'daki Moyo Beach Hotel'de tatil yapıyor. Ünlü oyuncu hem sezonun yorgunluğunu atıyor hemde eşiyle adeta ikinci balayını yaşıyor.



Kaynak: Snob Magazin

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