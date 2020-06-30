Bodrum'da iki kişiye saldıran köpek sakinleştirici iğneyle kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum'da iki kişiye saldıran köpek sakinleştirici iğneyle kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişiyi ısırarak yaralayan köpek, iğneyle sakinleştirildi.

30.06.2020 01:32 | Son Güncelleme: 30.06.2020 01:37

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişiyi ısırarak yaralayan köpek, iğneyle sakinleştirildi.

Peksimet Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde, köpeğin sahibi dahil iki kişiye saldırdığı ihbarını alan Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede belirtilen bölgeye gitti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ısırık darbeleriyle yaralanan sahibi, köpeği güçlükle arazi içerisindeki eve sokmayı başardı. Müdürlüğe ait sokak hayvanları ambulansı görevlileri ile zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmayla sakinleştirici iğne vurulan köpek, daha sonra sedyeyle petbulansa taşındı.

Köpek rehabilitasyon için Bodrum Belediyesi Turgutreis Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine nakledildi.

Bakımevi sorumlusu Fırat Güvençli, sakinleştirici verdikleri köpeğin uyanana kadar başında bekleyeceklerini ifade etti.

Öte yandan olayda yaralanan iki kişinin, tedavi için hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Bodrum'da iki kişiye saldıran köpek sakinleştirici iğneyle kontrol altına alındı

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar Haber
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Haber
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti Haber
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı Haber
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu Haber
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu Haber
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Buse Varol Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Alper Ulusoy Burak Yılmaz Mete Kalkavan İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Çocuk Bursa Temmuz
Şu an buradasınız: Bodrum'da iki kişiye saldıran köpek sakinleştirici iğneyle kontrol altına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 01:37:47. #1.15#
title