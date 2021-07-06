Bodrum'da Gençlik Tarım Kampı başladı
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Bodrum'da Gençlik Tarım Kampı başladı

Bodrum'da Gençlik Tarım Kampı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gençleri tarımla buluşturmak amacıyla gerçekleşen kampın açılış töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras iki ayrı müjdeyi duyurdu.

Gençleri tarımla buluşturmak amacıyla gerçekleşen kampın açılış töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras iki ayrı müjdeyi duyurdu. Semt pazarları haftanın 7 günü açık olacak ve Bodrum Belediyesi olarak tarım yapacak herkese gübresinden, satım alma garantisine kadar destek verilecek.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Gençlik Tarım Kampı' 1. dönem açılış töreni Pınarlıbelen Mahallesi Etrim Mevkii'nde, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi'ndegerçekleşti. Gençlere akademisyenler ve ziraat mühendisleri tarafından tohumculuk, seracılık, bitkisel üretim, hayvancılık ve benzeri konularda eğitimin verileceği kampın açılışına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcıları, Karaova Muhtarları, Meclis Üyeleri ile Gençlik Tarım Kampı katılımcıları ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Bursa'dan gelen kamp katılımcılarından Işın Su Kubat'ın konuşması ile devam etti.

İlk kez Ege kültürünü çok yakından deneyimlediğini ifade eden Kubat, "Bunun için öncelikle Bodrum Belediyesi'ne, Sayın Ahmet Aras'a ve burada bu bölgeyi yaşatan, yeniden oraya nefes veren saygı değer çalışanlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz çok farklı yerlerden geldik. Bu çok güzel bir şey son dönemde bizler kutuplaşma yaşıyoruz aslında bu kadar farklı renklerden insanı bir araya getiren ve bunu tarımla, gençlikle bir araya getiren herkese gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Biz burada tarımı öğreniyoruz. Deneyimlediğim en güzel şeylerden biri doğanın içindeyken tarımla uğraşmak" diye konuştu.

"Karaova bizim ortak değerimizdir, bugün bizi bir araya getiren Karaova'dır. Topraklarımız çok değerli ürettiklerimizi burada tüketebiliriz" diyerek sözlerine başlayan Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, tarım alanındaki hizmetlerini aktardı: "Biz bu göreve geldiğimizde öncelikle tarıma önem vereceğimizi hep dile getirmiştik. Ne yaptık ilk önce Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nü kurduk. Tarım Çalıştayı yaptık, hocalarımızı davet ettik.Tarımla ilgili onların görüşlerini aldık, bize örgütlenin dediler ve biz Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'mizi kurduk. Halk Süt Karaova süt çıkardık. Bodrum sokaklarında Karaova ismini tekrarlattık. Karaova'nın ismini Bodrum sokaklarında yankılatmaya devam ediyoruz. Üreticilerimizle seri toplantılar yaptık. Her türlü malzeme ve bilgiyi vermeye başladık. Arkasından ARGE Tohum merkezimizi açtık. Annelerimizden, dedelerimizden kalan ata tohumlarımızı burada muhafaza ediyoruz"

Başkan Aras konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bodrum'da üretilen Bodrum'da tüketilsin. Pazarlarımızı 7 gün açacağız. Buradan tekrar söylüyorum: Bizim pazarlarımız 7 gün açık kalacak arkadaşlar. Öyle haftada bir gün Bodrum pazarını açalım, altı gün o koca yer Bodrum'un merkezinde neden kapalı kalsın veya Mumcular'da 7gün açacak şekilde arkadaşlarım ayarlama yapacak. İnsanları zincir marketlere mahkum etmeyeceksiniz. Buradan iktisada, mali hizmetlere söylüyorum. Tarımsal hizmetlere de söylüyorum. - MUĞLA

Bodrum'da Gençlik Tarım Kampı başladı
Bodrum'da Gençlik Tarım Kampı başladı
Bodrum'da Gençlik Tarım Kampı başladı
Bodrum'da Gençlik Tarım Kampı başladı
Bodrum'da Gençlik Tarım Kampı başladı
Bodrum'da Gençlik Tarım Kampı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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