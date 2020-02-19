Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bayburt İl Özel İdarespor: 1-0
STAT: İlçeHAKEMLER: Erkan Engin (xx), Birtan Yavuz (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx)BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Übeyd (xxx) - Caner (xxx), Muhammet (xx), Süleyman (xx), Erkan (xx), Celal (xxxx), Medeni (xxx), Abdullah (x) (Dk. 63 Ozan xxx), Sergen (x) (Dk.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Erkan Engin (xx), Birtan Yavuz (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx)BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Übeyd (xxx) - Caner (xxx), Muhammet (xx), Süleyman (xx), Erkan (xx), Celal (xxxx), Medeni (xxx), Abdullah (x) (Dk. 63 Ozan xxx), Sergen (x) (Dk. 77 Yavuz xx), Batuhan (xxx), Timur (xx)BAYBURT İL ÖZEL İDARESPOR: Alişan (x) - Zafer (x) (Dk. 87 Volkan), Rahmi (x) (Dk. 38 Doğan xx), Yusuf Onur (xx), Muhammet (x), İsmet (x), Okan (xx), Mert (xx) (Dk. 84 Tolga), Bilal (x), Burak (x), Onur Erdem (xx)GOL: Dk. 90 Celal (Bodrumspor)SARI KARTLAR: Doğan (Bayburt İl Özel İdare)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda GMG Kastamonuspor'a kaybeden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde Bayburt İl Özel İdarespor'u son dakikada bulduğu golle yenmeyi başardı: 1-0.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında sahneye çıkan Celal, yeşil-beyazlılara galibiyeti getirdi. Son 4 maçta 3'üncü galibiyetini alan Bodrumspor, bu sonuçla puanını 29'a yükseltip düşme hattından iyice uzaklaştı. Konuk Bayburt ise 32 puanda kaldı.
- Bodrum