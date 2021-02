BMX sporcusu Bora Altıntaş: En zor hareketi 1 yılda öğrenmiştim

Cenk KAYA - İSTANBUL, - Türkiye'nin BMX'teki genç ve yükselen yıldızı Bora Altıntaş, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Red Bull sporcusu Altıntaş, her hareketin bir zorluğu olduğunu belirterek, "En zor öğrendiğim hareketi 1 yılda öğrenmiştim ama bunu kapıdan yaptığım rampada denedim. Düzgün rampalarda 3-4 ayda öğrenilebilir" dedi.Sporla tanışma ve BMX'e geçiş öyküsünü anlatarak sözlerine başlayan Bora Altıntaş, "Sporla çocukluk yıllarımda tanıştım. İlk basketbol oynamaya başladım. Sonrasında atletizmle devam ettim. Kolej yıllarım kırılma noktam oldu. BMX ile kolej zamanlarımda tanıştım. Bilgisayar oyunları oynamayı çok seviyordum, bir gün mahalleden arkadaşlarım beni bilgisayarın başından kalkıp dışarıda bisiklet sürmeye ikna etti. Oradaki arkadaşlarımın bazılarında BMX bisikletler vardı ve akrobatik hareketler yapıyorlardı. Ben de dağ bisikletimle bu hareketleri yapınca çok zevk aldım ama o hareketlerin BMX bisikletiyle yapılması daha doğru. Bu yüzden o gün BMX almaya ve bu sporu yapmaya karar verdim. Biriktirdiğim bayram harçlıklarıyla ailemle birlikte bir bisiklet almaya gittik. O günü hiç unutmam çünkü ilk BMX'imi aldığım için çok mutluydum. Basketbol ve BMX aynı anda gitmediği için basketbolu bırakmaya karar verdim. Basketbol koçum bana hep 'Bu yaralar ne? Bırak BMX'i' derdi. Ama BMX başka bir tutku, başka bir aşktı, bırakamadım, bırakmak istemedim. Profesyonel seviye basketbol oynama şansım varken ben BMX için bu şansı reddettim, ailem de bunu tabii o zamanlar desteklemedi. Çünkü BMX ülkemizde bilinen bir spor değildi. Fakat gün geçtikçe ben iyi dereceler almaya başladım, soysal medyada yüksek etkileşimler elde ettim ve ciddi bir seviyeye geldim. Bu seviyeye gelmek için gerçekten çok zorlu günler geçirdim. Babamla evimizin yanındaki parka kendi kapımızı söküp bir rampa yaptık. Oralardan başlayan gelişimim sonucunda şu an kendi 'skate parkım' var" diye konuştu."2020 HAYATIMIN EN DEĞİŞİK YILIYDI DİYEBİLİRİM"Geçen yılı değerlendiren Altıntaş, "2020 hayatımın en değişik yılıydı diyebilirim. Benim için hem çok güzel hem çok kötü geçti. En büyük hayalim olan Red Bull sporcusu unvanını 2020 yılı sonunda elde ettim. İngiltere'de dünya 6'ncılığını kazandık. Yunanistan'da takım olarak şampiyon olduk. Güney Kıbrıs'ta birinci olduk. BMX sporunda sportif başarı kadar video içeriği üretmek de çok önemli. Bu yıl ben de biraz bunlarla uğraştım. Mart ayında pandemi yüzünden evlere kapandık. Tabii eve kapanmak beni durduramadı, duvardan duvara, masadan koltuğa evde bisikletle atladım. Komşulardan ilk başta şikayet gelse de sonra anlayış gösterdiler. 2021 yılına gelmeden önce Red Bull ailesi Kıbrıs'a gelerek bana büyük bir sürpriz yaptı ve beni bu ailenin bir üyesi olarak aralarına aldılar. Bu sene çeşitli duyguları yaşadığım, ama çok da mutlu olduğum bir dönem oldu" dedi."TÜRKİYE VE YURT DIŞINDA OLAN ETKİNLİKLERİN HEPSİNE KATILMAK İSTİYORUM"Bora Altıntaş, bu yıl için ise planlarının hazır olduğunu dile getirdi ve şunları kaydetti: "Her sporcu gibi ben de yıla dair planlamalarımı çok önceden yaptım ama bu sene de virüsün hayatı etkilediğini düşünerek değişiklik ihtimallerini göz önünde bulundurduk. Gidebileceğim tüm yarışmaların listesini çıkardık. Türkiye ve yurt dışında olan etkinliklerin hepsine katılmak istiyorum. Bunun dışında planlarımız içinde video içerikler de var. Virüsün etkilerine göre gidişatımız da şekillenecek. Virüsün hayatımızdaki etkisi azalmazsa planımızsa video içeriklerimle daha çok ön plana çıkacağım bir yıl olacağı yönünde.""BMX STREET OLİMPİYATLARINA GİRMEYİ HEDEFLİYORUM"Hedeflerinin neler olduğu yönündeki soruya ise Altıntaş şu yanıtı verdi: "Bir sporcu olarak en büyük hedefim Red Bull sporcusu olmaktı. Çünkü bir firmadan öte, gerçek bir aile gibiler. Kötü günde de iyi günde de daima arkamda olacaklarına inancım tam. Bu bazen maddi bazen de manevi destek olarak gösterebiliyor kendisini. Tam da bir aile gibi. Profesyonel bir BMX sporcusu olarak, benim dalım olan BMX Street olimpiyatlarına girmeyi hedefliyorum. BMX turnuvalarında da podyum sayımı artırmak istiyorum. Şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Aslında genel olarak hedefim insanlara pes etmeden azimle çalışmayı gösterebilmek. İnsanları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı sağlayabilmeyi hedefliyorum. Sosyal medya platformlarında daha çok insana hitap ederek sporumu tanıtmak istiyorum.""EN ZOR HAREKETİ 1 YILDA ÖĞRENMİŞTİM"Her hareketin bir zorluğu olduğunu anlatan Bora Altıntaş, "En zor öğrendiğim hareketi 1 yılda öğrenmiştim ama bunu kapıdan yaptığım rampada denedim. Düzgün rampalarda 3-4 ayda öğrenilebilir. Temel hareketleri öğrenmek gerekiyor, her temel hareketi öğrendikten sonra onları birleştiriyorsunuz. Hareketin zorluğuna göre öğrenme süresi de artıyor tabii" dedi."BMX'te de çok sakatlık riski olduğu inancı var. Siz buna inanıyor musunuz?" sorusuna Altıntaş, "Gerçekçi olmak gerekirse basketbolda, futbolda olduğu gibi burada da sakatlanma riski var. Ama BMX diğer sporlardan daha az riskli çünkü tüm kontrol sizin elinizde, dümeni siz tutuyorsunuz. Gerekli önlemleri alıp, iyi beslenip kötü alışkanlıklardan uzak durduğunuz müddetçe herhangi bir risk taşımayan bir spor BMX" diye cevap verdi.Eğitimin önemine de vurgu yapan genç sporcu, "Yakın Doğu Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde okuyorum. Sporla birlikte derslerimi de götürebilmek benim için gurur verici. Eğitim sayesinde saygı, değer kavramlarını daha iyi anlıyoruz. Bunlar da sporcular için önemli kavramlar" ifadelerini kullandı.Bora Altıntaş, BMX'e başlamak isteyenlere ise "Bu sporun küçük riskleri var, ama işin içine girdikçe riski en aza indiriyorsunuz. 5, 10, 30, 40 yaşında bu spora başlayan insanlar büyük başarılar kazanabiliyor. Benim tavsiyem de ailelerin, yaş gözetmeden sevdiklerini bu spora teşvik etmesi. BMX hayatınızı düzene sokmayı, düştüğünüzde nasıl ayağa kalmanız gerektiğini size öğretiyor" önerilerinde bulundu."BERKEM DAVRAZ, ALİ GENCER VE DAĞHAN YILDIZ GİBİ İSİMLER İLERİDE ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİRECEK"Hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sporculara destek verdiklerini aktaran Altıntaş'a, "Kıbrıs'ta bir BMX parkı inşa ettiniz. Buradan başka sporcular da çıkacağına inanıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Sporcu, şu yanıtı verdi: "Parktan önce 25- 30 BMX sporcusu vardı. Parktan sonra bu sayılar 300-400 seviyelerine gelmiş durumda. 10'u gerçekten çok başarılı sporcu. Ben de bu sporculara çok değer veriyorum. Gerek Kıbrıs gerek Türkiye'deki sporculara hem manevi hem maddi destekte bulunuyoruz. Bu sporda manevi kısmı çok önemli, insanların inancını sürekli pekiştiriyoruz. Kıbrıs'ta çok nitelikli sporcumuz var. Berkem Davraz, Ali Gencer ve Dağhan Yıldız gibi isimler ileride adından sıkça söz ettirecek."Son alarak, bir gününü nasıl geçirdiğini anlatan Bora Altıntaş, sözlerini şöyle noktaladı:

"Benim hayatım BMX üzerine kurulu. Haftanın bir günü belki dinlenirim. Onda da kafamı dinlendirmek amacıyla kendime bir gün dinlenme veriyorum. Sabah kalkınca kahvaltıdan sonra, online derslerime giriyorum. Öğleden sonra da ya sokakta ya da parkta antrenman yapıyorum. Antrenman parkta 7-8 saat sürüyor. Sokaktaysa video çekimi için alan bakıyoruz, ondan sokak çok yoğun geçmiyor. Akşamları sahibi olduğum Fibera BMX'in sosyal medya işlerini yürütürüm. Onun dışında haftada 1 mutlaka ailemle yemeğe çıkarım. Genelde rutin düzenim böyle."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cenk KAYA