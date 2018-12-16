BM Yerel Siyaset Atölyeleri"Ne Katılan Kadınlardan Ortak Bildiri

Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin, kadın adayları 2019 yerel seçimlerine hazırlamak üzere ilkini Adana'da düzenlediği "Yerel Siyaset" atölye çalışmaları, farklı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kadının hazırladığı ortak bildirinin yayımlanmasıyla tamamlandı.

Kadınların siyasete katılımını ve karar alma mekanizmalarında temsiliyetini artırmayı hedefleyen "Türkiye'de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesi kapsamında hayata geçirilen ve İsveç Uluslararası Kalkınma İş Birliği Ajansının (SIDA) finansman desteğiyle Adana'daki bir otelde düzenlenen eğitim programına farklı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından 50 kadın katıldı.

3 gün süren eğitim programı kadınların tamamının katılımıyla hazırlanan ortak bildirinin yayımlanmasıyla sona erdi.

Katılımcılar adına bildiriyi okuyan İpek Aslan, programda farklı kesimlerden kadınların yer aldığını belirterek, siyasette daha çok kadın hedefine ulaşmak için saygı, çeşitlilik ve iş birliği prensipleriyle tartıştıklarını ve birlikte güçlendiklerini dile getirdi.

Aslan, kadınlar olarak siyasetçilerden, siyasi partilerden, medyadan ve seçmenlerden beklentileri olduğu anlatarak, şöyle devam etti:

"Tüm siyasi partilerden, kadınlara yerel seçimlerde daha fazla yer vermelerini ve ayrımcılık yapmadan karar mekanizmalarının her aşamasında kadınların siyasi katılımını ve liderliğini desteklemelerini talep ediyoruz. Kadın siyasetçilerin siyasi partileri de güçlendireceğine inanıyoruz. Siyaset sadece erkek işi değildir. Siyasette toplumsal cinsiyet eşitliği istiyoruz. Siyasette kadın temsiliyetinin artması için, imzaladığımız uluslararası sözleşmelere de uygun olarak, geçici özel önlemler alınmasını istiyoruz. Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu ile yerel yönetim yasalarının toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Medyanın kadın siyasetçilere yönelik ayrımcı olmayan, eşitlikçi bir dil kullanmalarını istiyoruz. Kadınlar olarak, içinde yaşadığımız kentlerde, kararların ve çözümlerin parçası olmak ve yerel yönetim bütçelerinin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme prensibiyle düzenlenmesini istiyoruz."

"Kadının siyasetteki katılımının artırılmasını istiyoruz"

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Direktör Vekili Sabine Freizer da attıkları adımın genel olarak kadının siyasete katılımını artırma hedefinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Kadının siyasetteki yerinin ve siyasi katılımının artırılmasını istediklerini aktaran Freizer, bu konuda TBMM'deki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile ortak çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Freizer, gerçekleştirdikleri eğitim programının yerel yönetimler düzeyinde kadının siyasete katılımını güçlendirmek açısından çok önemli olduğunu belirterek, "3 günden beri devam eden bu eğitimi farklı siyasi partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kadının katılımıyla gerçekleştirdik. Hangi siyasi partiden geliyor olursa olsun ve siyasi deneyimi ne olursa olsun bütün kadınların siyasete katılımının güçlendirilmesi konusunda ortak bir çalışma yapıyor olması ve dayanışma göstermesi bu eğitimde bizi en çok etkileyen nokta olmuştur." dedi.

Freizer, eğitim sürecinde kadınların seçim sürecinde yaşayabilecekleri sorunları ve sıkıntıları ele alıp, çözüm yolları üzerinde durduklarını sözlerine ekledi.