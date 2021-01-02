BM, Yemen'in Hudeyde kentinde düğün evine yapılan top mermisi saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in Hudeyde kentinde bir düğün evine düzenlenen ve 5 kadının ölmesine neden olan saldırıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in Hudeyde kentinde bir düğün evine düzenlenen ve 5 kadının ölmesine neden olan saldırıyı kınadı.

BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu'nun (UNMHA), Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu saldırı kınanarak, sivilleri hedef alan bu saldırıların durdurulması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, bu tür adımların hükümet güçleri ile Husiler arasında varılan Hudeyde'deki çatışmaları durdurma anlaşmasına hizmet etmediği belirtilerek, Yemen'in stratejik liman kenti Hudeyde'de tırmanan çatışmalara son verilmesi çağrısı yapıldı.

Bugün, Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugaylarından yapılan açıklamada, Hudeyde kentindeki düğün evine Husiler tarafından düzenlenen topçu atışları sonucu 5 kadının hayatını kaybettiği, 7 kadının yaralandığı duyurulmuştu.

Açıklamada, görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, saldırının Hudeyde kentinin doğusunu kontrolü altında tutan Husiler tarafından gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Öte yandan, Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre de Husilerin hakimiyetindeki Hudeyde kenti Vali Vekili Muhammed Kahim, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırının arkasında Yemen hükümetini destekleyen güçler olduğunu öne sürmüştü.

Hudeyde kentinin merkezini Husiler kontrol ediyor, güney ve doğu girişlerini ise hükümet güçleri elinde tutuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar