BM'nin Talebinin Takipçisi Olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu'nun kararıyla Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırımın Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanma istemini sonuna kadar takip edeceklerini bildirdi.

Usta, BM'nin Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bugün birinci yıl dönümü geride kalan Myanmar katliamının binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olduğunu vurguladı.

Myanmar'da yaşananlarla dünyadaki ikiyüzlülüklerin bir kez daha acı bir şekilde kendini gösterdiğine işaret eden Usta, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere binlerce savunmasız insanın ölümü göze alarak sınırlara yöneldiğini, bu vahşi katliamdan kaçış yollarını aradığını kaydetti.

Korku ve sefalet içinde atılan çığlıklar karşısında insanlığın sınıfta kaldığını, vicdanların sustuğunu belirten Usta, şöyle devam etti:

"Bu denli insanlık suçuna şahitlik edildiği soykırım ancak bir yıl sonra BM tarafından kabul edilmiştir. BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu'nun kararıyla Myanmar Ordusunun Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırımın Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanma istemi tarafımızdan sonuna kadar takip edilecektir.

Arakan'da yaşanan dramı yaklaşık 18 ay süren bir çalışma sonucunda raporlandıran misyon, meselenin somut yaptırımlara dönüştürülmesi hususunda üzerine düşen görevi en kısa sürede, hızlı bir şekilde yerine getirmelidir. Kağıt üzerinde atılan adımlar, binlerce canın yanmasını bir yıldır durduramamıştır."

"Sessiz kalmak katliama ortak olmaktır"

Leyla Şahin Usta, Arakan'da yaşanan insan hakları ihlallerinin hala ciddiyetini koruduğuna dikkati çekerek, 25 Ağustos 2017'den bu yana yayımlanan uluslararası raporlara göre çocuk ve kadının da içinde bulunduğu 750 binden fazla Arakanlı Müslümanın kaçarak Bangladeş'e yerleştiğini aktardı.

"Bölgede 350'den fazla Müslüman köyünün yakıldığını, Arakan'da adeta bir etnik soykırım yapıldığını" kaydeden Usta, bilançosu çok ağır bir katliamın herkesin gözlerinin önünde yaşandığına işaret etti.

Soykırıma sessiz kalmanın diğer bir adıyla katliama ortak olmak anlamına geleceğine değinen Usta, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BM tarafından istenen yargılanma talebi icra edilip, caniler cezalarını çekinceye kadar Arakan meselesinin yakından takipçisi olacağız.

Kadim bir milletin temsilcisi olarak dünyanın öbür ucundaki mazlumların sesine kulak vermeye ve binlerce kilometre uzağımızda da olsa insanlığın sesi olmaya devam edeceğiz. Elimizdeki tüm imkanları nerede olursa olsun bir mazlumun yaralarını sarmak için kullanacağız. Tüm insanlığa gönüllerini ve sofralarını açan bir millet olarak dünyaya örnek olmaya devam edeceğiz. Zulmün dilsiz şeytanları karşısında Hakkı ve haklıyı savunmayı kendimize bir görev olarak bilmekteyiz.

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde Türkiye tüm dünyaya insanlık dersi vermeye devam edecektir."

Leyla Şahin Usta, Myanmar'da hayatlarını kaybedenleri rahmet ve dua ile andı, dünyada yaşanan tüm zulümlerin son bulmasını temenni etti.