BM'nin DEAŞ'lı mahkumların serbest bırakılmasından haberi yokmuş

15.10.2019 18:12

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin kontrolünde olan hapishaneden DEAŞ'lıların serbest bırakılmasından haberdar olmadıklarını iddia etti.

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana Türkiye aleyhinde tek taraflı açıklamalar yapmayı sürdürmesi dikkat çekmeye devam ediyor.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, önde gelen BM kuruluşlarının sözcüleri yaptıkları açıklamalarda terör örgütünün ihlallerini ve sivillere saldırılarını yine görmezlikten geldi.

OHCHR Sözcü Colville, toplantıda Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarda bulunurken teröristlerin Türkiye'ye "hedef gözetmeksizin" yaptığı saldırılara ise değinmedi.

Colville, Suriye Milli Ordusu (SMO) içindeki grupların ihlallerinden uluslararası hukuk kapsamında Türkiye'nin sorumlu tutulacağını ve bu tür ihlallerin savaş suçu teşkil edebileceğini iddia etti.

Sözcü Colville, AA muhabirinin, Tel Abyad'daki YPG/PKK teröristlerinin kontrolünde olan hapishaneden DEAŞ'lıların serbest bırakılmasına ilişkin yayımlanan görüntüler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla alakalı paylaştığı mesaj hakkındaki sorusuna şöyle cevap verdi:

"DEAŞ'lı mahkumların serbest bırakıldığını teyit edecek bilgiye sahip olmadığımızın haricinde bu konuda fazla bir bilgiye sahip değilim. Kürt silahlı grupların (YPG/PKK) muhafazasında olan tüm mahkumlar ve tutuklularının durumu ve kaderinden derin endişe etmeye devam ediyoruz. Mahkumların durumu oldukça değişken ve alarm verici."

Colville, uluslararası basın mensuplarının DEAŞ mahkumlarının serbest bırakılmasına yönelik ısrarlı soruları karşısında da bu konuda bilgi sahibi olmadıklarını ileri sürdü.

Görüntüler ortaya çıkmıştı

Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin kontrolünde olan ve DEAŞ'lıları serbest bıraktıkları hapishanenin görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu Tel Abyad'daki hapishanenin boşaltıldığı tespit edilmişti.

Hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansımıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA