BM Güvenlik Konseyinde, Kırım hakkında "yanlış bilgilendirici" toplantı düzenleyen Rusya'ya tepki
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BM Güvenlik Konseyinde, Kırım hakkında "yanlış bilgilendirici" toplantı düzenleyen Rusya'ya tepki

17.03.2021 23:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:58
BM Güvenlik Konseyinde, Kırım hakkında

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletlerde (BM) bulunan ABD ve Batı ülkeleri temsilcileri, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının 7'nci senesi nedeniyle BM Güvenlik Konseyinde düzenlediği toplantıya tepki gösterdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletlerde (BM) bulunan ABD ve Batı ülkeleri temsilcileri, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının 7'nci senesi nedeniyle BM Güvenlik Konseyinde düzenlediği toplantıya tepki gösterdi.

ABD ve 18 Batı ülkesi, yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'yı, uluslararası hukuka aykırı olarak işgal ve ilhak ettiği Kırım üzerine BM Güvenlik Konseyinde "yanlış bilgi" aktaran gayriresmi toplantı düzenlemekle eleştirdi.

Açıklamada, "Rusya'nın insan hakları ihlallerini ve yarımadadaki askeri yığınağını kınıyoruz. Rusya'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini ilhak etme girişimini şiddetle reddediyoruz. Rusya'nın eylemleri, küresel endişe kaynağıdır ve BM Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırıdır." ifadesine yer verildi.

ABD: Rusya, Güvenlik Konseyi koltuğunu kötüye kullanıyor

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, bugünkü söz konusu toplantı sırasında, Rusya'yı Güvenlik Konseyi üyeliğini kötüye kullanmakla suçladı.

Greenfield, "Bugünkü toplantı, Rusya'nın, Doğu Ukrayna'da alevlendirdiği çatışmanın gerçeklerini ve Kırım'ı sözde ilhakını çarpıtmayı amaçlayan etkinlik düzenlemek için Güvenlik Konseyindeki koltuğunu kötüye kullanmasının bir devamıdır." diye konuştu.

"Rusya, hiçbir ülkenin başka bir ülkenin sınırlarını zorla değiştiremeyeceğini söyleyen BM tüzüğüne ve uluslararası hukuka açıkça hiç aldırış etmediğini kabul etmek için burada buluşmamızı istedi." diyen Greenfield, ABD'nin, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını şiddetle kınadığını ve Ukrayna'nın egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik desteğini yineledi.

Gayriresmi Güvenlik Konseyi toplantılarında herhangi bir karar alınamıyor

Rusya'nın düzenlediği "Arria Formula" denilen gayriresmi Güvenlik Konseyi toplantılarında herhangi bir karar alınamıyor veya Konsey adına herhangi bir açıklama yapılamıyor.

Rusya, işgal ettiği Ukrayna'nın Kırım yarımadasında 16 Mart 2014'te sözde referandum düzenleyerek, 17 Mart 2014'te de Rusya'ya katıldığını ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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