Bluzelle (BLZ) Coin nedir? Nasıl alınır? Bluzelle (BLZ) yorum ve grafiği

Kripto para birimlerinde yaşanan fiyat artışlarının ardından piyasa değeri sıralamasında da değişikliklerin olduğu görülüyor. Ancak bu değişiklikler içinde en çok dikkat çekeni Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Bluzelle (BLZ) ve Ripple (XRP) arasında yaşanıyor. Peki,Bluzelle (BLZ) Coin nedir? Nasıl alınır? Bluzelle (BLZ) yorum ve grafiği

BLZ Coin Nedir?

BLZ Coin, direkt olarak merkeziyetsiz uygulamaların güvenli, sansüre dayanıklı ve oldukça ölçeklenebilir şekilde veri depolamasını ve kayıt altına almasını sağlayan sistemin kripto para birimidir. Cosmos ve bunun BFT teknolojisi olan Tendermint'i kullanan Bluzelle ağı, bu sayede birden çok blockchain ağı ile de uyumludur. Geliştiriciler devamlı olarak merkeziyetsiz uygulama geliştirdikçe, bunların AWS, Microsoft Azure ve Amazon Web gibi merkezi veri tabanlarına olan bağımlılıkları da artar. BLZ Coin'in kullanıldığı bu protokol ise söz konusu süreçleri merkeziyetsiz yapmayı hedeflemektedir.

BLZ Coin, Ethereum tabanlı bir kripto para birimidir. Yukarıda özelliklerine yer verilen merkeziyetsiz depolama sistemini kullanmak isteyen kişiler direkt olarak BLZ Coin satın alımı yaparak bu hizmetten faydalanabilir. Bluzelle ağının kripto para birimi olan BLZ Coin, yüksek hıza, sıfır işlem ücretine ve gerçek zamanlı veri hesabı tutma özelliklerine sahip. Normalde ERC-20 tabanlı token'lar pahalı ve yavaş olmaları ile bilinse de BLZ Coin'in bunu aştığı görülüyor.

Bluzelle ağında aynı zamanda Bluzelle Network Token isimli başka bir kripto para birimi daha var ancak BLZ'nin hem ağ içi hem de ağ dışı kullanımı olması sebebiyle BNT bunun bir adım gerisinde kalıyor.

Bluzelle Coin projesinin CEO'su Pavel Bains'in dijital teknoloji ve finans sektöründe 15 yıldan fazla tecrübesinin olması, projenin öne çıkan özelliklerinden birisi gibi gözüküyor. Buna ek olarak ise Bluzelle ağında kullanılan "Swarm" teknolojisi de Bluzelle Coin'in fiyatı konusunda avantaj sunan özelliklerden birisi. Swam teknolojisi, en küçük veri gruplarını bile dağıtık bir şekilde depolamayı sağlar. Bu da diğer merkezi veri depolama sistemlerinde olmayan bir yeniliği kullanıcılara sunmaktadır.

BLZ Coin Binance kripto para borsasının yanı sıra MyEtherWallet ve MyCrypto gibi diğer cüzdanlarda da saklanabilir. Donanım cüzdanı konusunda da Ledger Nano S ve Trezor gibi popüler markalar BLZ Coin desteklemekte.

BLZ Coin Yorum

BLZ Coin özellikle yavaş yavaş veri tabanlı bir dünyaya geçildiği böyle bir dönemde büyük bir öneme sahip. Twitter ve YouTube gibi dev merkezi platformların bile saldırıya uğraması, geliştiricilerin daha merkeziyetsiz ve güvenli alternatiflere yönelmesine yol açtı. Bluzelle'nin kullandığı merkeziyetsiz depolama yöntemi ve saniyede 10.000 işlem sunabilme kapasitesi, projenin öne çıkmasını sağlayan ender özellikler olarak bilinmekte.

BLZ bu yazının kaleme alındığı an itibariyle 347. kripto para birimi olarak görülüyor. BLZ Coin Market Cap yani toplam piyasa değeri ise 16,5 milyon dolar seviyelerinde.Piyasaya sürüldüğü 2018 yılında rekor kıran BLZ, bunun devamında 2018 yılının Mayıs ayında da tüm zamanların rekor seviyesine kadar yükselmişti. Projenin 2019 yılının başlarından beri ise oldukça pasif olduğu görülüyor.

Bluzelle (BLZ) yorum ve grafiği

Coinmarketcap.com'dan alınmıştır.

BLZ Coin Satın Al

Dünyanın en çok kullanılan kripto para borsalarından Binance, BLZ Coin'i listeleyen platformlardan birisi ve belki de en önemlisi olarak gözüküyor. BLZ Coin Binance üzerinden çeşitli işlem çiftleri ile satın alınabilmekte. BLZ BTC işlem çifti ise piyasada BLZ açısından en çok kullanılan çift konumunda. BLZ Coin Binance üzerinden kolaylıkla ve güvenle satın alınabilmekte.

Bluzelle Hakkında

Bluzelle, dapp'lerin verileri güvenli, sansüre dayanıklı ve oldukça ölçeklenebilir bir şekilde yönetmesi için merkezi olmayan bir veri katmanıdır. Bluzelle, Cosmos ve BFT teknolojisi Tendermint tarafından desteklenmektedir, bu da onu çeşitli blok zincirleriyle uyumlu hale getirir. Geliştiriciler, AWS, Microsoft ve diğerlerinin merkezi veritabanlarına güvenerek Dapps oluşturmaya devam ettikçe, merkezi bir başarısızlık noktasıdır. Gerçek özgürlük, tüm yığının merkezden uzaklaştırılmasını gerektirir, yalnızca bir parçanın değil. Bluzelle, Defi, tedarik zincirleri, oyun ve diğer Web 3.0 sektörlerinde ilerleme için kritik bir parça sağlamayı amaçladığı yer burasıdır.

Bluzelle, Mart 2016'dan itibaren HSBC, OCBC, MUFG gibi bankalar ve AIA ve MSIG gibi sigorta şirketleri için blockchain uygulamaları üzerinde çalıştı. Bluzelle, bu bilgilerden yola çıkarak, kurumsal projeleri merkezi sistemlerde depolanırken merkezi olmayan bir veritabanına olan ihtiyacı fark etti. Bu büyük sıkıntılara neden oldu ve 2017'de ekip çözümünü tasarlamaya başladı.

Bluzelle, veritabanlarının AirBnB'si gibi davranarak bu çözümü sağlayabilir. Yedek bilgisayar depolama alanı halktan temin edilir ve bu kişi sırayla ağ için doğrulayıcı görevi görür ve verilerin hak sahibi tarafından sahiplenildiğini ve değiştirildiğini onaylar. Bunun için depolama sağlayıcısı gelirden pay alır. Bluzelle, müşteriler için diğerlerinin tahmini maliyetinin yarısı kadar depolama alanı sunabileceği bildiriliyor.

BluzelleNet, tüm ekosistemi 10.000 TPS Proof-of-Stake ağı olarak güçlendirir. Doğrulayıcı olmak, minimum teknik bilgi ile kolay bir süreç olacak şekilde tasarlanmıştır. Vizyon, dünyadaki en erişilebilir ve güvenli veritabanını sağlamak için birlikte çalışan on binlerce düğümden oluşan bir ağa sahip olmaktır. Bluzelle, bilgisayar sabit sürücülerinden video oyun konsollarına ve cep telefonlarına kadar her cihazın bir düğüm haline gelmesini istiyor. Doğrulayıcı olmak istemeyenler, görevlerini başka bir doğrulayıcıya devredebilir, böylece herkesin ağın bir parçası olmasını ve ücret oluşturmasını sağlarlar.

Bluzelle ekibinin üyeleri Disney, Sony, Google, Lufthansa, Electronic Arts için çalıştı. Dünya Ekonomik Forumu tarafından Teknoloji Öncü ödülünü almışlardır ve Forrester tarafından Asya'nın en iyi blok zinciri satıcısı olarak adlandırılmıştır. Ekibi, Singapur ve Vancouver (Kanada) olmak üzere iki konuma dayanmaktadır. Bluzelle, NGC, Hashed, KR1 ve Kenetic gibi endüstri fonları tarafından desteklenmektedir.