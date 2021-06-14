Bitlisli sporcular uluslararası müsabakalara hazırlanıyor
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Bitlisli sporcular uluslararası müsabakalara hazırlanıyor

Bitlisli sporcular uluslararası müsabakalara hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Türkiye Muaythai Federasyonunca Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden Bitlisli sporcular, şimdi de uluslararası müsabakalara hazırlanıyor.

Türkiye Muaythai Federasyonunca Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden Bitlisli sporcular, şimdi de uluslararası müsabakalara hazırlanıyor.

Kuşadası'nda 1-7 Haziran'da gerçekleştirilen Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Seyit Ali Arıcı, ikinci olan Mustafa Kurt ve üçüncü olan Özlem Melek Korkmaz, Tatvan'a döndü.

Elde ettikleri başarıyla göz dolduran sporcular, katılmaya hak kazandıkları uluslararası müsabakalar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda çalışmalara başladı.

Kick Boks ve Muaythai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, Arıcı'nın 4-11 Aralık'ta Tayland'da yapılacak Muaythai Dünya Şampiyonasına, Kurt'un Rusya'da yapılacak Muaythai Avrupa Şampiyonasına ve Korkmaz'ın da Antalya'da gerçekleştirilecek Muaythai Avrupa Kupasına katılmaya hak kazandığını belirtti.

Kuşadası'ndaki şampiyonaya Bitlis'ten 4 sporcuyla katıldıklarını ifade eden Uğur, umut vadeden gençlerin büyüklerini örnek alarak önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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