Bitlis'te taş işçilerinin sıcak havada zorlu mesaisi başladı
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Bitlis'te taş işçilerinin sıcak havada zorlu mesaisi başladı

Bitlis'te taş işçilerinin sıcak havada zorlu mesaisi başladı
Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel

Bitlis'in Ahlat ilçesinde taş işçileri, sıcak havaya rağmen geleneksel yöntemlerle ocaklardaki kaya kütlelerini parçalayarak taş çıkarıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde taş işçileri, sıcak havaya rağmen geleneksel yöntemlerle ocaklardaki kaya kütlelerini parçalayarak taş çıkarıyor.

Sabah erken saatlerinde zorlu mesaiye başlayan işçiler, Nemrut Dağı eteklerindeki ocaklarda murç, çivi, balyoz ve levye yardımıyla kaya parçalarını bloklar haline getiriyor.

Meşakkatli çalışmayla elde edilen ve yörede en çok tercih edilen yapı malzemeleri arasında yer alan taşlar, atölyelerde işlendikten sonra sipariş üzerine yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

İşçilerden 46 yaşındaki Cemal İlhan, ocaklarda taş çıkararak ailelerini geçindirmeye çalıştıklarını söyledi.

Zor bir işte çalıştıklarını anlatan İlhan, "Sabah saat 5'te mesaiye başlıyoruz. Akşama kadar güneş altında balyoz sallıyoruz. Yapacak başka işimiz yok. Sabah geldiğimizde çalışacağımız alanı temizliyoruz. Sonra kütle halinde kaya varsa onun hazırlığı için alttan çiviyle kesiyoruz ve manivela dediğimiz demirleri, kestiğimiz taş kütlenin altına yerleştiriyoruz. Daha sonra bu uzun demirlerin üzerinde arkadaşlarla birlikte güç uygulayarak kayanın yerinden çıkmasını sağlıyoruz. Ardından balyozla büyük kütleleri bölerek paket haline getiriyoruz. Burada teknoloji değil güç konuşuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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