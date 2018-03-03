Bitlis'in İlk İstiridye Mantarhanesi Açıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bölgenin ilk istiridye mantarhanesi açıldı.

Bitlis bölgesinde ilk defa kurulan istiridye mantarhanesinde üretilen mantarlar, paketlenerek piyasaya sunuluyor. İlçeye yerleşen Ahıska Türklerinden Halise Kehvan, açmış olduğu istiridye mantarhanesiyle bölge pazarına açılmayı hedefliyor. İlçenin Selçuklu Sanayi sitesinde 200 metrekarelik bir alanda kurulan mantarhanede, her hasat döneminde yaklaşık üç buçuk ton ürün bekleniyor. İlçe ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak olan mantarhanenin açılış için programı düzenlendi. Programa Ahlat İlçe Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, Ak Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nihat Keskin ile bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından mantarhaneyi gezen Kaymakam Akgül ve beraberindekiler, işletme sahibi Halise Kehvan'dan bilgi alarak, hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulundular. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Ahlat Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nihat Keskin, Bitlis bölgesinde ilk defa istiridye mantarhanesi açıldığını belirterek, "Ukrayna'dan gelerek ilçemize yerleştirilen Ahıskalı vatandaşlarımızdan Halise Kehvan ve Hamza Kehvan'ın kurmuş oldukları istiridye mantarhanesinin bugün açılışını gerçekleştirdik. İstiridye mantarhanesinin kurulumunda yaklaşık 1 yıl içerisinde yapılan gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra çadırda üretimine karar verdik. Bu aşamada birlikte hareket ederek, nasıl daha iyi üretim yapılabilir, kendi tohumumuzu ve miselimizi işleyerek nasıl mantar üretiriz bunların üzerinde uzun süre araştırma yaptık. Daha sonra 112 metrekarelik çadırımızda, 200 metrekarelik bir alana tekabül eden yüzey alanında poşetler içerisinde tohum ve karışımımızı hazırlayarak mantar üretimine başladık. Bu 112 metrekarelik çadır içerisinde 12 tonluk bir karışımın ardından 45 gün sonra bir aylık sarım dönemi ve çıkışlarından sonra ilk hasadımızı da bugün gerçekleştirdik. Kurmuş olduğumuz çadırda her hasat döneminde 3,5 ton ürün elde etmeyi bekliyoruz. Tabi ilçemizde ki esnaflara, marketlere, manavlara bunun pazarlamasını yapacağız. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun. Yaklaşık 80 bin TL'ye mal olan işletmenin 7-8 bin TL'lik kısmı vakıf katkısıyla karşılanmıştır. Bu işletmemizde ürünler hasat edildikten sonra paketleme ve muhafaza bölümüne alınır. Burada paketlemeyi yaptıktan sonra pazara en kısa sürede sevk etmeye çalışacağız. Ürünümüzün raf ömrü 1 hafta ile 10 gün arasındandır. Bu süre içerisinde tüketilmesi gerekir. İstiridye mantarı bölgemizde daha doğrusu ilimizde ilk defa bu şekilde üretilmeye başlandı ve pazarlaması yapıldı. İstiridye mantarının kültür mantarına göre bir takım özellikleri ve avantajları var. Folik asit açısından zengin olması, daha kıymetli olması bu mantarı daha ön plana çıkarmaktadır" dedi.

İşletme sahiplerinden Halise Kehvan, Ukrayna'dan gelerek ilçeye yerleştikten sonra Ahlat bölgesinde istiridye mantar üretimine karar verdiklerini ifade ederek, işletmeyi açtıkları içinde mutlu olduğunu söyledi. - BİTLİS