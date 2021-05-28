Bitcoin 37,000 dolar düzeyinde yatay

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 40,000 doların üzerini gördükten sonra, gelen kar satışlarının da etkisiyle gerilediği 37,000 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 40,000 doların üzerini gördükten sonra, gelen kar satışlarının da etkisiyle gerilediği 37,000 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.

Son 24 saat içinde 37,313.59 ve 40,379.62 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.51 düşüşle 37.778.88 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 6.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 706 milyar dolara düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,656.38 ve 2,865.94 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.28 düşüşle 2,689.47 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 2.91 ve piyasa hacmi 311 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarında geçen hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.06 geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.05 ve piyasa hacmi de 61 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 46 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden yedi tanesi de düşenler arasındaydı.Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 667 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerindeki tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar, 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Toplam 10,106 kripto para biriminin işlem gördüğü 384 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.4'ünü Bitcoin, yüzde 18.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 123 milyar dolar düzeyindeydi.Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Çin, İç Moğolistan'da madenciliği zora sokan çabalarını sürdürüyor. Güney Çin'deki haber kaynaklarına göre, Çin hükümeti madencileri için yerel elektrik tüketiminin kaldırılabileceği, madencilik donanımı işleten iş yerlerinin cezaya çarptıırlacağı ve durumun ihbara açık olduğu üzerinde duruluyor. Çin'in madencilik konusundaki tavrı ise üç büyük madencilik şirketinin ülkeden çekilmesine neden oldu."Son zamanlarda Dogecoin söylemleri sebebiyle milyonları peşinden sürükleyen Musk, Twitter hesabında Doge üzerinde herhangi yasal bir yetkisinin olmadığını hatırlattı. Şaka para birimi olarak ortaya çıkan Dogecoin, 2020 yılına kadar belirsizlikler içerisinde fiyatlansa da Elon Musk 'ın söylemleriyle artışa geçti."Dünya çapından gelen regülasyon haberler i ABD'nin de konuya daha fazla eğilmesine neden oldu. SEC Başkanı Gensler, yatırımcı koruma konusunda eksikler olduğunu dile getirmesinin ardından boşlukları doldurmak için dört gözle beklediğinin üzerinde durdu."Eski Google çalışanı Michael Levin, Bitcoin'in büyüme hızına ilişkin verileri masaya yatırdı ve hem büyüme hızının hem de hayatımıza entegre olma hızının PayPal, Internet ve mobil telefonlardan daha hızlı olduğunu ortaya koyan bir araştırma yayınladı. Verilere bakıldığında şuan 135 milyon olan kullanıcı sayısının 2025'e gelindiğinde 1 milyar olacağı tahmini dikkat çekiyor. Böyle olursa, kripto paraların hacmen genişlemesi beklenebilir." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı