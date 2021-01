Bitcoin 33,000 dolar düzeyine döndü

Başta kurumsal alımlar olmak üzere, kripto para piyasalarına artan yönelimin etkisiyle Pazar günü erken saatlerde 34,538.36 dolarlık yeni tarihi yüksek düzeyi gören Bitcoin, daha sonra 3,000 dolar düzeyine döndü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in yeni zirve düzeyindeki toplam piyasa hacmi de 642.03 milyar dolara ulaştı.

Analistlere göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (Securities and Exchange Commission - SEC) kripto para piyasalarının toplam hacim bazında ilk beş arasında bulunan Ripple (XRP) ile ilgili dava açacağına ilişkin haberler in etkisiyle, bu birimden artan çıkışlar da, Bitcoin'in hızlı tırmanışını destekleyen önemli gelişmeler arasında bulunuyor.Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.18 artışla 33,252.57 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 22.49 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise 629.88 milyar dolardan, 617.82 dolara geriledi.Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 23 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasından yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 24 milyar dolar artışla 895.67 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 57 milyar dolarlık artışla 344 milyar doları buldu.Toplam 8,164 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,247 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 69'unu Bitcoin oluşturuyordu.------------------------------------------------------------------------------------EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARA BİRİMİ------------------------------------------------------------------------------------Birim Fiyat($) Günlük(%) Haftalık(%) Piyasa hacmi($)-------------------------------------------------------------------------------------Bitcoin 33,252.57 2.18 22.49 617,824,528,891Ethereum 1,002.54 29.11 46.25 117,023,958,806Tether 1.00 -0.02 0.19 21,343,175,794Litecoin 163.06 19.18 25.96 10,800,269,841XRP 0.23 5.39 -17.56 10,607,610,997Polkadot 10.25 13.85 95.99 9,190,043,680Bitcoin Cash 436.58 21.69 25.34 8,063,217,003Cardano 0.22 29.50 42.46 7,078,101,177Binance Coin 40.76 7.20 20.57 5,977,129,813Chainlink 14.24 18.66 20.60 5,877,786,396--------------------------------------------------------------------------------------Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik "Finansal piyasalar kriptoları nasıl etkiliyor?" başlıklı haftalık analizinde, "Finansal piyasalardan dikkate değer veriler gelmeye devam ediyor" dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Dolar Endeksi 2018'den bu yana en düşük seviyesini görerek 90 seviyelerini test etti. Hisse senedi piyasaları ise yükselişte. S&P500, yukarı yönlü yarattığı ivmesine devam ediyor. Aşının yarattığı algı piyasalarda hakim olurken, S&P 500 tarihi zirvesine oturdu."Altın ise 4 saatlik grafikte oluşturduğu aşağı yönlü trendi kırarak 1842 dolar direnci eksenine yerleşti. Geçtiğimiz 3 haftayı kırmızı kapatan altın, grafik üzerinde Bitcoin ile uyuşmazlık gösterdi. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgileri artarken, bazı yatırım kuruluşlarının fonlarının bir bölümünü Bitcoin'e aktarması 'altın yatırımlarının bir kısmının Bitcoin'e mi kaydı' algısı yarattı."Covid-19'un ekonomi üzerinde bıraktığı negatif etkiyle birlikte ivme kazanan Bitcoin, geçtiğimiz günlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Süreç içinde aktif adres sayısında ve madenci ücretlerinde ciddi artışlar meydana geldi. "Öte yandan, kurumsal aktörlerin kripto paralara olan eğilimi devam ediyor. Finansal ödeme şirketlerinden PayPal ve Visa, kripto para yelpazesini genişletti. PayPal, madencilik usulüyle yeni çıkartılan Bitcoin'lerin yüzde 70'ini satın aldı. "Diğer yandan, Visa, Ethereum tabanlı stablecoini kendi sistemine entegre etme kararı aldı. Bu durumun, önümüzdeki süreçte kripto para kullanımını artırması ve piyasaya yeni aktörler kazandırması bekleniyor. "Spotify'ın ödeme seçeneği olarak Facebook'un 'Diem'ini bünyesine katma ihtimali bulunuyor. S&P Dow Jones Indices, hisselerinin arasına kripto para borsalarını eklemeyi planlıyor. ABD borsalarından gelen bu kritik haber in, önümüzdeki dönemde kripto paralara pozitif etki yaratması bekleniyor. "Piyasada yaşanan etkiler neticesinde ise kripto paralarda yukarı yönlü trend, görünümünü korusa da zaman zaman sert düzeltmeler yaşanabiliyor. Gün itibari ile kripto para piyasasında belirleyici bant aralığında konumlanan kripto varlıklar, bulundukları direnç bölgelerinden bir miktar geri çekildi."Bitcoin nezdinde bakacak olursak, araştırmalara göre, Bitcoin balinalarının borsalara yüklü miktarda satış yaptığı konuşuluyor. Satışların devam etmesi ve zorluk derecelerinde olan değişim, fiyat grafiğine de yansıyabilir. Bu sebeple zincir aktiviteleri yakından takip edilmeli. Diğer yandan, kritik dirençlerin kırılamaması, kripto paralarda kullanılan benzersiz adres sayısındaki düşüş dikkat çekiyor. Yeni aktörlerin son birkaç gündür piyasaya girme konusunda bir miktar çekimserlik yaşadığı söylenebilir." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı