BIST100 yüzde 1.25 düştü, dolar 7.32 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,095.84 puan ve 1,125.92 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 1.25 düşüşle 1,100.26 puanda kapattı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,095.84 puan ve 1,125.92 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 1.25 düşüşle 1,100.26 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.47, BIST Mali Endeks yüzde 1.58, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.74 eksideydi.

Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan yüzde 8.25'ten fonlama sağladığı miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı. TCMB, sıkılaştırma adımları çerçevesinde geleneksel yöntemle bir ay vadeli repo ihalesi açtı.

Faiz oranlarının bankaların taleplerine göre oluşacağı bu ihale yoluyla bankaların fonlama maliyetleri de yükselmiş olacak. Sıkılaştırma adımlarını sürdüren (TCMB) Çarşamba günü de miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı.TCMB, Pazartesi gününden itibaren yarıya indirdiği piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini, bugünden itibaren sıfırladı.TCMB'nin adımları öncesinde piyasa yapıcı bankalar yüzde 7.25 ile toplam 38 milyar lira borçlanabiliyorlardı. TCMB'nin Cuma günü açıkladığı karar ile bu miktar Pazartesi günü itibarıyla 19 milyar liraya düşürüldü; bugünden itibaren de yüzde 7.25 olanağı tamamen sıfırlandı. Bankalar likidite ihtiyacını yüzde 9.50 - 9.75 düzeyinden karşılayabilecekler.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2945 lira ve en yüksek 7.3599 lirayı gördükten sonra, 7.32 – 7.33 lira aralığında,euro en düşük 8.6148 lira ve en yüksek 8.7189 lirayı gördükten sonra, 8.67 – 8.68 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5450 lira ve en yüksek 9.6416 lirayı gördükten sonra 9.58 – 9.59 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17813 - 1.18642 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18359 düzeyindeydi.Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, Haziran'da yıllık bazda yüzde 27 artarak 3 trilyon 397 milyar liraya yükseldi.TBB verilerine göre, nakdi kredilerin 3 trilyon 301 milyar lirası bankalar, 52 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 23 milyar lirası faktoring şirketleri ve 22 milyar lirası finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.Tasfiye olunacak alacaklar Haziran ayı itibarıyla 174 milyar lira oldu. Tasfiye olunacak alacakların 165 milyar lirası bankalara, 4.9 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 2.2 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1.9 milyar lirası da finansman şirketlerine aitti.Bu dönemde ticari krediler yüzde 25 artarak 2 trilyon 664 milyar liraya yükseldi. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 78 düzeyinde gerçekleşti.Krediler içinde imalat sanayi yüzde 29 ile en yüksek paya sahipti. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret ve inşaat oldu.Haziran itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 9.8 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 7.4 ile turizm sektörü izledi.Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 33 artarak 733 milyar liraya yükseldi.Bireysel kredilerin yüzde 48'ini ihtiyaç kredileri, yüzde 33'ünü konut kredileri, yüzde 16'sını kredi kartları ve yüzde 4'ünü taşıt kredileri oluşturdu.Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 900 bin kişi artarak 33.2 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 22.1 bin lira düzeyinde gerçekleşti.Haziran ayında 437 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 94 bin kişi ilk defa konut kredisi kullanırken, kredi kartı kullanan kişi sayısı 66 bin oldu. 56 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

Kaynak: DHA