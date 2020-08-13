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BIST100 yüzde 0.48 artışla başladı, dolar 7.32 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.48 artışla 1,119.48 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.48 artışla başladı, dolar 7.32 lirada
13.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:57

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.48 artışla 1,119.48 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.47, BIST Mali Endeks yüzde 0.34, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.72 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarıyla, dövizler yeni rekor düzeylerden 10-15 kuruş dolayında geri çekildikten sonra, yeniden yükseldi.

Sıkılaştırma adımlarını sürdüren TCMB miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı. TCMB, Pazartesi gününden itibaren yarıya indirdiği piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini, Çarşamba gününden itibaren sıfırladı.TCMB'nin adımları öncesinde piyasa yapıcı bankalar yüzde 7.25 ile toplam 38 milyar lira borçlanabiliyorlardı. TCMB'nin Cuma günü açıkladığı karar ile bu miktar Pazartesi günü itibarıyla 19 milyar liraya düşürüldü; Çarşamba'dan itibaren de yüzde 7.25 olanağı tamamen sıfırlandı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2945 lira ve en yüksek 7.3372 lirayı gördükten sonra, 7.32 – 7.33 lira aralığında,euro en düşük 8.6148 lira ve en yüksek 8.6840 lirayı gördükten sonra, 8.67 – 8.68 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5450 lira ve en yüksek 9.5996 lirayı gördükten sonra 9.58 – 9.59 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17813 - 1.18283 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18255 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Gelişmekte olan piyasalar dünyanın gerisinde kalmaya başladı" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Küresel risk iştahı güçlenmeye devam ediyor. ABD hisseleri yeni zirveler denerken, MSCI Dünya endeksi sene başından beri kaybını geri aldı."Aşının zamanında bulunacağına ve mali desteğin gerektiğinde hazır olacağına inanan küresel yatırımcılar, finansal baskılamadan kaçmak için hisse senedine yönelmeye devam ediyor."Türkiye varlıkları önceki gümkü tepki alımlarının arkasından dünyanın gerisinde kalmaya devam ediyor. Ancak bu kez yalnız değil. "Gelişmekte olan piyasalar Ağustos ayında topyekün dünyanın gerisinde kaldı. "Son üç ayda güçlü bir toparlanma sergileyen gelişmekte olan ülke varlıklarının dünyanın gerisinde kalması trend değişikliği mi, yoksa kar satışı mı emin değiliz. "Ama her halükarda bizim için iyi haber değil."Türkiye geleneği bozmayarak en zayıf gelişmekte olan piyasalar arasında yer alıyor. "Banka ve şirket tahvillerinde spredlerin açılması bizi rahatsız ediyor. "Bu durumun değişmesi için kısa ve orta vadede Ankara'nın piyasa dostu politikalar uygulaması büyük önem taşıyor. 20 Ağustos PPK toplantısı bu konuda ilk sınavımız olacak."ABD vadelileri ve Asya hisseleri Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. 

"MSCI küçük şirketler endeksinden çıkartılan Tav hisselerinde hafif negatif tepki bekliyoruz."


Kaynak: DHA

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