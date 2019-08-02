BİST100 100 bin puanın altına geriledi, dolar 5.58 lirada

– Güne yüzde 0.38 düşüşle 101 bin 508 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 99 bin 675 puanı ve en yüksek 101 bin 707 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 2.01 düşüşle 99 bin 849 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.34 artışla 127 bin 708 puanda başladığı güne, en düşük 142 bin 71 puanı ve en yüksek 144 bin 774 puanı gördükten sonra, gün sonunda yüzde 1.94 düşüşle 142 bin 392 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.58 düşüşle yüzde 15.47 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 1.25 artışla yüzde 16.18 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.5664 lira ve en yüksek 5.6259 lirayı gördükten sonra, 5.58 - 5.59 lira aralığında,

euro en düşük 6.1744 lira ve en yüksek 6.2474 lirayı gördükten sonra, 6.20 – 6.21 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.7530 lira ve en yüksek 6.8518 lirayı gördükten sonra 6.77 – 6.78 lira aralığında işlem görüyor.



Kaynak: DHA