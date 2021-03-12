Bismil Kaymakamı Türkmen: "Çay sizden, simit bizden"

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, 'Çay sizden, simit bizden' sloganıyla esnafla bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, 'Çay sizden, simit bizden' sloganıyla esnafla bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, esnafın sorun ve sıkıntılarına çözüm üretebilmek adına 'Çay sizden, simit bizden' sloganıyla ziyaretler gerçekleştirerek esnafla bir araya geldi. Ulutürk Mahallesindeki esnafa yaptığı ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Türkmen, vatandaşlarla yan yana gelip fikir alışverişinde bulunarak bu görüşmelerle vatandaşın ve esnafın ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve yapacakları hizmetleri buna göre şekillendirdiklerini aktardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı