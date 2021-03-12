Bismil Kaymakamı Türkmen: "Çay sizden, simit bizden"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bismil Kaymakamı Türkmen: "Çay sizden, simit bizden"

12.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:34
Bismil Kaymakamı Türkmen:

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, 'Çay sizden, simit bizden' sloganıyla esnafla bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, 'Çay sizden, simit bizden' sloganıyla esnafla bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, esnafın sorun ve sıkıntılarına çözüm üretebilmek adına 'Çay sizden, simit bizden' sloganıyla ziyaretler gerçekleştirerek esnafla bir araya geldi. Ulutürk Mahallesindeki esnafa yaptığı ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Türkmen, vatandaşlarla yan yana gelip fikir alışverişinde bulunarak bu görüşmelerle vatandaşın ve esnafın ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve yapacakları hizmetleri buna göre şekillendirdiklerini aktardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Birol Güven Nükhet Duru
Spor Can Bartu Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bismil Kaymakamı Türkmen: "Çay sizden, simit bizden" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:47:10. #1.15#
title