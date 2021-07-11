Bisikletle Türkiye'de turuna çıkan Kazak sporcu Kushuyev, Kaş'a ulaştı

Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 30. yıl dönümü nedeniyle bisikletle Türkiye turuna çıkan Kazakistanlı sporcu Damir Kushuyev, Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı.

Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 30. yıl dönümü nedeniyle bisikletle Türkiye turuna çıkan Kazakistanlı sporcu Damir Kushuyev, Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı.

Kushuyev, ülkesinin bağımsızlığını kazanmasının 30. yıl dönümü nedeniyle İstanbul-Antalya-Ankara-İstanbul güzergahında "Kazakistan-Büyük Şahsiyetlerin Ata Yurdu" adını verdiği bisiklet turunu gerçekleştiriyor.

Kazak-Türk kardeşliğini ve dostluğunu sembolize eden proje kapsamında 25 Haziran'da İstanbul'dan hareket eden Kushuyev, 740 kilometre pedal çevirerek 7 günde Antalya'ya vardı.

Kaş ilçesinde belediye ekiplerince karşılanan Kazak sporcu, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile makamında bir araya geldi.

Başkan Ulutaş, Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak, "Kazakistanlı Kushuyev, bu parkuru Türkiye'ye olan minnettarlığını ve saygısını iletmek üzere gerçekleştiriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Misafirimiz oldu. Bisikletle tur yaparak, hem ülkemizin güzelliklerini gördüğünü, hem de yolda vatandaşlarımızla hasbihal ederek, Türkiye'yi tanıma fırsatı bulduğundan bahsetti." dedi.

Kushuyev de 1991 yılında Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra kurulan Kazakistan'ın bağımsızlığını kabul eden ilk ülkenin Türkiye olduğunu aktardı.

Kazak sporcu, bu nedenle Kazakistan'ın bağımsızlığının kazanmasının 30. yılında bisiklet turunu Türkiye'de yapmak istediğini kaydetti.

Toplam 2 bin 500 kilometre yol kat edecek Kazakistanlı bisikletçi, Kaş'tan İzmir'e hareket edecek ve turu İstanbul'da noktalayacak.

Daha önce, Kazak şair ve düşünür Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı dolayısıyla Almatı'dan Zhidebay köyüne 46 günde bin 200 kilometre yürüyen Kushuyev, Almatı'dan Aktöbe'ye de 24 günde 2 bin 200 kilometre bisiklet sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci