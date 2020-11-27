Son dakika haberi! Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

27.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:45

Son dakika yerel haberine göre Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı Sivas'ta hurda toplama amaçlı kullanılan ATV motoru ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı Sivas'ta hurda toplama amaçlı kullanılan ATV motoru ile...

Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta hurda toplama amaçlı kullanılan ATV motoru ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ta hurda toplama amaçlı kullanılan ATV motoru ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Ölüm tehditleri alıyorlar
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Ölüm tehditleri alıyorlar

Edinilen bilgilere göre kaza Mevlana Mahallesi Hikmet Boran caddesi üzerinde meydana geldi. M.K. idaresindeki hurda toplama amacıyla kullanılan ATV motoru, caddeyle sokağın kesişimin de bisikletli ile çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Kazaysa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi! Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi! Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi! Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi! Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

İlgili Haberler

Elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri | Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı
Son dakika haberleri | Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı
Aşırı hız yapan aracın kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
Aşırı hız yapan aracın kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Osman Kavala Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Şevval Sam Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Samatta Erol Bulut Caner Erkin Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Bakan Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 12:08:00. #1.15#
title