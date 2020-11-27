Son dakika haberi! Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika yerel haberine göre Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı Sivas'ta hurda toplama amaçlı kullanılan ATV motoru ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı Sivas'ta hurda toplama amaçlı kullanılan ATV motoru ile...