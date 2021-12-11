Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Budak, Bilecik'te sendika üyeleriyle bir araya geldi

BİLECİK (AA) - Birlik Haber -Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Bilecik'te Ptt yöneticileri ve sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Budak, Pelitözü Gölpark'ta bir restoranda düzenlenen programda, ağustos ayında memurları ve 5 milyon emekliyi ilgilendiren bir toplu sözleşme imzaladıklarını, bu sözleşmenin yüzde 28,61'lik kümülatif oranla son 20 yılda imzalanan en iyi toplu sözleşme olduğunu söyledi.

Ömer Budak, bu toplu sözleşmenin Birlik Haber -Sen olarak kendi hizmet kollarında hem yapılan artışlar hem de hizmet kolundan alınanlarla birlikte yüzde 38 ile yüzde 44 arasında bir artışa denk geldiğini belirtti.

Kurdaki ve emtia fiyatlarındaki artışlarla enflasyondaki yükselişin memurun, çalışanın alım gücüne yansıdığını dile getiren Budak, şöyle devam etti:

"Alım gücü düştü. Burada Memur-Sen olarak alım gücünün düşmesinin bize ve çalışanlara büyük etkisi oldu. Bizim toplu sözleşmede elde ettiğimiz yüzde 38 ile 44'lük artışları dahi etkileyecek duruma gelmişti. Buna biz Türkiye'nin en büyük emek örgütü Memur-Sen olarak kesinlikle sessiz kalamazdık. Konfederasyon Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın'ın öncülüğünde Memur-Sen olarak bazı girişimlerimiz oldu. En son geçtiğimiz hafta içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Mevcut durumu bir de çalışan gözüyle kendilerine anlattık."

Kadro bekleyen yaklaşık 400 bin sözleşmeli çalışan olduğunu belirten Budak, "Burada iyi niyet göstergesi olarak toplu sözleşmede bu konu tüm tarafların da katılımıyla ele alınıp çözülecek diye bir mutabakat var. Tüm taraflar masaya gelecek. Bizim gönlümüzden geçen, ısrarla üzerinde durduğumuz kamudaki 400 bin arkadaşımızın kesinlikle hiçbir şekil ve şart altında olmadan kadroya geçirilmesidir. Bizim Memur-Sen olarak talibimiz." diye konuştu.

Toplantıya, Birlik Haber -Sen Genel Sekreteri Gürbüz İnaltekin, Birlik Haber -Sen Bilecik Şube Başkanı Handan Türkmen, Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt ve sendika üyeleri katıldı.

Türkmen programın sonunda Budak'a hediye takdim etti.

AA / Yavuz Emrah Sever - Ekonomi Haberleri

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