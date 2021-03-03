Birevim Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Alpay'dan ziyaret
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Birevim Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Alpay'dan ziyaret

03.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:17
Birevim Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Alpay'dan ziyaret

Birevim Elazığ İl Özel İdare'nin Kulüp Başkanı Mustafa Alpay, Birevim Genel Müdürü Mahir Orak'ı ziyaret etti.

Birevim Elazığ İl Özel İdare'nin Kulüp Başkanı Mustafa Alpay, Birevim Genel Müdürü Mahir Orak'ı ziyaret etti.

Alpay, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, isim sponsoru olan Birevim'in bugüne kadar kulübe önemli destekler sağladığını belirtti.

Kulübün bu sene varlığını devam ettirebilmesi ve Avrupa'daki mücadelesini güçlü bir şekilde sürdürebilmesi adına kendilerine destek veren Birevim ailesine teşekkür eden Alpay, şunları kaydetti:

"Birevim ailesinin bir ferdi olmaktan her zaman gurur duydum. Yönetim kurulu başkanımız sayın Murat Çiftçi, genel müdürümüz Mahir Orak ve ben Elazığ sevdalısı olarak kent için elimizden geleni yaptık. Sene başındaki anlaşma bedelimizin üzerine çıkarak ayrıca destek veren Murat ve Mahir beye teşekkür ediyorum. Mahir bey, konaklama bedelleri açısından da takımımıza büyük destekler verdi. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Elazığ Valisi Erkaya Yırık'a da ayrıca teşekkür ederim."

Orak ise konuşmasında kulübün Avrupa'daki başarısının göğüslerini kabarttığını aktararak, "Bu başarının bir parçası olmaktan ötürü son derece mutluyuz. Yaptığımızın Türkiye'deki kadın basketbolunda çok büyük farkındalık oluşturduğunu ve memleketimiz için büyük bir hizmet olduğunu biliyoruz. Desteklerinden ötürü Valimize de teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Alpay, desteklerinden dolayı Orak'a teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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