Birecik ve Halfeti'nin Gaziantep'e Bağlanması Talebine Tepki

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Nihat Çiftçi, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Sadettin Bilgin'in, Birecik ve Halfeti'nin Şanlıurfa'dan ayrılarak, Gaziantep'e bağlanması talebine tepki gösterdi.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada Birecik ile Halfeti ilçelerinin yıllardan beri Şanlıurfa'ya bağlı olduğunu hatırlattı.

Birecik TSO Başkanı Bilgin'in, bu iki ilçenin Gaziantep'e bağlanması talebinin kişisel olduğunu dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Birecik ve Halfeti ilçelerimiz yıllardır Şanlıurfamıza bağlıdır. Şanlıurfa olarak yıllardır her iki ilçemizin de bizlere bağlı olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Şanlıurfa ile Gaziantep'in doğal sınırını Fırat Nehri çizmektedir. Fırat'ın doğusu Şanlıurfa'ya aittir ve Şanlıurfa'dan hizmet almaktadır. Halfeti ve Birecik ilçelerimiz Şanlıurfa'nın turizmdeki gözbebeğidir. Söz konusu talep şahsi bir taleptir ve Birecik ile Halfeti Şanlıurfamızın ilçeleri olarak kalmaya devam edecektir. Biz de diğer değerlerimizde olduğu gibi bu iki ilçemizin de turizmde yükselen değer haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."