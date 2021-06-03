Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanı izle!

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Radyodaki haber, Çukurova'ya ateş düşürecek! Ateşin düştüğü evlerden biri de Fekeli'nin evi! Adana'ya, gerçek babasına ve annesine rağmen gelen Müjgan; İstanbul'a, Fekeli babasının onayı ve desteği ile dönecekti. Ama olamadı! Müjgan, havalimanının kapısında dönüp dönüp kokladığı, öpmelere doyamadığı Kerem Ali'yi babasından sonra annesiz de bırakıyor! Lütfiye ve Fekeli'nin kucağında annesiyle vedalaşan, son öpüşünde boynundaki fuları alan Kerem Ali, yetim kalıyor!

Düşen Adana-İstanbul uçağının kara haberi şehirde matem havası estiriyor. Müjgan'a tüm Adana ama elbette en çok, onunla hayatını sürdürmek için koşup yetişemeyen Fikret ve kızım diye bağırlarına basan Fekeli ile Lütfiye ağlıyor! Fekeli, bir kez daha evladını mezara koyuyor!

DEMİR LONDRA'DA ZÜLEYHA'YI ARIYOR!

Demir ne kadar uğraşsa da içinde Züleyha ve çocuklarının olduğu gemiyi durdurmayı başaramaz. Üstelik, polisler tarafından götürülürken Gülten'i de görür ve daha da sinirlenir. Gülten, için konak günleri sona erecektir. Demir, Şadi üzerinden Züleyha'ya ulaşmaya çalışınca da kendini Londra'da bulur!

SEVDA VE ZÜLEYHA'NIN SIRRI ORTAYA MI ÇIKIYOR!

Sevda ne kadar uğraşsa da Züleyha'nın nereye gittiğini öğrenemez! Ama, ikisinin sırrı ortaya çıkmak üzeredir! Konağın penceresinden atılan bir taşla gelen bir not, Sevda'nın dünyasını başına yıkar! O taşla birlikte, hepsi kendilerini bambaşka bir olay zincirinde bulacaklardır!

ŞERMİN'E HAYATININ EN BÜYÜK SÜRPRİZİ GELİYOR!

Müjgan'ın vefat haberiyle sarsılan Şermin, yine de Ümit ve Sevda arasındaki bağlantının peşini bırakmayacaktır. Konakta yaptığı araştırma ile tüm delillere ulaşır. Ama sonrasında gelişen olaylar, bilgilerini kullanmasına bir süre daha engel olacaktır! Kızı Betül büyük bir sürpriz yaparak Adana'ya gelmiştir! Üstelik, büyük planları vardır!

HANIMAĞA DÖNDÜ!

Uzun süredir evden uzak olan Saniye de geri döner! Artık, Gaffur'un kahyalık günleri sona erecektir. Üstelik, Saniye'nin kızgınlığı da geçmemiştir! Daha cezası bitmemiştir! Ancak, çiftlikte olan biten, onların hayatını da etkileyecektir!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ZÜLEYHA VE DEMİR'İN ARASINDA ŞİMDİ SADECE ÜMİT DEĞİL BEBEK DE VAR!

Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini vermiştir! Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılmıştır ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecektir! Hatta hanımağalığının gücü, kırılan kalbinin önüne geçecek, bebeği konakta büyüteceklerini, Demir'i kızdırmazsa arada sırada görebileceğini bile söyleyecektir!

Ümit'in hamilelik haberi Sevda için sevinç kaynağı olacaktır ama kızını korumak için yapmak zorunda kaldıkları ile Demir'in hayatındaki yeri değişecektir!

BETÜL İLE ŞEHRE ÖNCE PARİS HAVASI SONRASI YENİ BİR SAVAŞ KOKUSU GELİR

'Bilgi güçtür' diyerek annesini hem mutlu eden hem şaşkına çeviren Betül, yıllar önce ayrıldığı şehre adeta Paris'in tüm hareketliliğini getirecektir. Cemiyet hayatında yerini hızla alan Betül, başhekim Ümit ile tanışmakta da gecikmez! Demir ile uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra, savaşların aynı tarafında yer almaya başlayan Şermin de kızıyla birlikte kendi cephesini açmak üzeredir! Ana-kız birlikte yepyeni bir savaşın eşiğindedirler!

FEKELİ VE LÜTFİYE TARAFSIZ KALABİLECEK Mİ?

Müjgan'ın kaybının ardından, dünya olaylarından adeta elini ayağını çeken Fekeli ve Lütfiye, Fikret ile birlikte Kerem Ali'nin geleceğini planlamaktan başka bir konuyla ilgilenmez haldedir. Ancak Fekeli, şehir kulübünde, Hünkar Yaman Vakfı'nın daveti olunca Lütfiye hazırlanıp davete icabet eder. Sevda daha önce olduğu gibi yine, başı sıkıştığında Fekeli'den yardım isteyecektir. Yardım isteyeni geri çevirmeyen Fekeli, konağında bir misafir ağırlamak zorunda kalacaktır ama daha çok yeni Fikret ve Demir arasında yaşananlara benzeyen bir saldırı yine gerçekleşince, misafirini evinde daha fazla tutamaz! Çukurova bir kez daha, duvar ilanları ile bir sırrın açıklanmasına ev sahipliği yapmaktadır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV CANLI YAYIN İZLE!