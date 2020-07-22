Bir kayıp haberi daha! 16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor İzmir'de yaşayan ve kuaförlük yapan 16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor. Kayıp kızın babası, kızının erkek arkadaşı ile birlikte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Telaşlı baba, "Kızımın hayatından şüphe ediyorum. Kızımın başına bir şey gelirse sorumlusu erkek arkadaşı ve ailesidir" dedi.

İzmir'de yaşayan ve kuaförlük yapan 16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor. İzmir'den Manisa'ya annesinin yanına gitmek için evden ayrılan genç kızdan bir daha haber alınamadı. Endişeli baba, kızının erkek arkadaşı E.Y. (19) ile birlikte olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KAYIP KIZIN ERKEK ARKADAŞI ARADI

Öte yandan ailenin şüphelendiği ve hakkında suç duyurusunda bulunduğu E.Y'nin, aileyi telefonla arayıp kızlarının kendisiyle birlikte olmadığını, kaybolmasında bir ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, kayıp olan Hıdırtepe'nin bulunması için güvenlik güçlerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

"ERKEK ARKADAŞI VE ONUN AİLESİ KIZIMI SAKLIYOR"

Cengiz Hıdırtepe, kızının annesinin evine sadece çanta bırakmak için gittiğini ve bir daha da haber alınmadığını ifade ederek, "Kızımı büyük ihtimalle erkek arkadaşı ve onun annesi saklıyor. Ben annesi ve erkek arkadaşı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

"KIZIMIN BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU ERKEK ARKADAŞIDIR"

Telaşlı baba, "Kızım dün akşam saat 19.30'da çalıştığı iş yerinden çıkıyor, erkek arkadaşı ile birlikte Manisa otobüsüne biniyor ve Manisa'ya gidiyorlar. O saatten sonra kızımdan haber alamadım. Arkadaşı, kızımı Manisa'da bıraktığını söylüyor ancak büyük ihtimalle erkek arkadaşının annesi saklıyor. Ben erkek arkadaşı ve onun annesi hakkında Menemen Adliyesine gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundum. Emniyete gerekli bilgileri, ifademi verdim. Beklemekten ve dua etmekten başka hiçbir şansımız yok. Ben kızımı istiyorum. Benim eski eşim Manisa'da yaşıyor. Kızım erkek arkadaşına sözde 'beni anneme götür' demiş ama eski eşimin evine gidip çantasın bırakmış gitmiş. Annesine geleceğini söylemiş ama bir daha haber alamadık. Kızımın hayatından şüphe ediyorum. Kızımın başına bir şey gelirse sorumlusu erkek arkadaşı ve ailesidir. Kızımın annesi olan eski eşimin bu olayda bir suçu yok" diye konuştu.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Annesinin yaşadığı Manisa'ya gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe'den haber alınamıyor.Eylem Hıdırtepe, dün akşam birlikte yaşadığı babası ile tartıştı. Tartışmanın ardından da Menemen'deki evden saat 20.00 sıralarında, Manisa'da yaşayan annesinin yanına gitmek için ayrıldı. En son Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde görülen Eylem'den haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Eylem'i bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA