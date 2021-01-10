BiP son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BiP son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandı

10.01.2021 11:58 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:11
BiP son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandı

Türk mühendislerinin geliştirdiği her şeyiyle Türkiye'nin uygulaması BiP son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandı.

Türk mühendislerinin geliştirdiği her şeyiyle Türkiye'nin uygulaması BiP son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandı.

Tüm operatör kullanıcılarına açık iletişim ve yaşam platformu BiP'in kullanıcı sayısı son 24 saat içerisinde 1 milyon 124 bin kişi daha arttı. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın 192 ülkesinde tercih edilen BiP'teki tüm verilerin yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye'deki Turkcell veri merkezlerinde korunduğu bildirildi.

Birçok yenilik getirildi

Dünyanın içinde bulunduğu durumdan dolayı uygulamada birçok yenilik devreye alındı. Uygulama, Acil Durum özelliği ile kullanıcılarının acil durumlarda sonra durum bilgilerini ve konumlarını tek tuşla hem BiP mesajı hem de SMS ile paylaşmalarını sağlıyor. Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi sağlıyor. Keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan BiP, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı. Operatör ayrımı olmadan BiP kullanıcıları bu kanal üzerinden koronavirüs testi yapabiliyor ve gerekli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı'na ücretsiz ulaşabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fikri Sağlar Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Kate Middleton İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ömer Bayram Mustafa Yumlu Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Kongre Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BiP son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 12:12:23. #1.14#
title