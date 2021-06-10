Binlerce yıllık surlar ilan-ı aşk tahtasına döndü

Binlerce yıllık surlar ilan-ı aşk tahtasına döndü Bursa'nın İznik ilçesinde yaklaşık 2 bin yıllık tarihi surlara aşkını yazdı Bursa'nın İznik ilçesinde gençlerin 2 bin yılık surlara aşklarını yazması tepkiye sebep oldu.

Binlerce yıllık surlar ilan-ı aşk tahtasına döndü

Bursa'nın İznik ilçesinde yaklaşık 2 bin yıllık tarihi surlara aşkını yazdı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde gençlerin 2 bin yılık surlara aşklarını yazması tepkiye sebep oldu.

İznik ilçesinde binlerce yıllık surlar ilan-ı aşk tahtasına döndü. Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan tarihi surlara kimliği meçhul kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı. UNESCO dünya kültürel mirası geçici listesinde yer alan İznik'in 2 bin yıllık surlarına geçtiğimiz zamanlarda da yazılan yazılar, İznik Belediyesinin teşebbüsüyle Turizim Bakanlığı tarafından özel makineler ile temizlenmişti. Surlardaki son yazıları görenler, bu duruma tepki gösterip, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu