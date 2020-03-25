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Karacabey, Türkiye, Bursa

Binlerce leylek Bursa'da mola verdi... Ortaya belgesellik görüntüler çıktı

Binlerce leylek Bursa'da mola verdi.

25.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:15
Binlerce leylek Bursa'da mola verdi... Ortaya belgesellik görüntüler çıktı

Binlerce leylek Bursa'da mola verdi... Ortaya belgesellik görüntüler çıktı

Göç yolundaki leylekler Bursa'da

BURSA - Bahar ayının gelmesi ile birlikte Afrika kıtasından Kuzey ülkelere göçe başlayan leyleklerin önceki günkü durağı Bursa'nın Karacabey ilçesi oldu. Göç sırasında yağmur ve rüzgara yakalanan binlerce leylek, tarlalık alanlara inmek zorunda kaldı. Bölgenin dört bir yanına dağılan binlerce leylek yoldan geçen vatandaşların yoğun ilgisini çekerken, çiftçiler tarladaki işlerini durdururken o anları doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş kamerasıyla kaydetti.

Her yıl Afrika kıtasından kuzey ülkelere bahar ayıyla birlikte göç eden on binlerce leylek için Türkiye önemli bir göç rotası üzerinde. Bu rota üstünde yer alan Bursa'da bu göçmen kuşlara her yıl bahar ayında büyük sürüler halinde ev sahipliği yapıyor. Önceki gün havadaki ani değişim ile beraber yağış ve rüzgar çıkınca yollarına devam edemeyen binlerce leylek, Uluabat Gölü ile Kocaçay Deltası arasındaki yeşil alanlara iniş yaptı. Aynı anda binlercesi tarlalalara dağılınca vatandaşların da yoğun ilgisine neden oldular.

Öte yandan çiftçilik yapan ve sürdüğü tarlasına konan leylekleri görünce, onları ürkütmemek için işini yavaşlatan Serkan Acar "Biz bu bölgede hayvanları, leylekleri severiz. Her yıl üstümüzden geçiyorlar. Bizimde tarla sürdüğümüz ana denk geldi. Traktörün arkasından giderek sürülen yerdeki solcanları fareleri topluyorlar. Bizde onlar ürkmesin diye 2 saatte bitireceğimiz işi 5-6 saatte yavaş yavaş yapıyoruz. Leylekler güzel hayvanlar, geldikleri yere neşe getiriyorlar" dedi.

Eskikaraağaç Leylek Köyü'de leylek akını

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden Eskikaraağaç Leylek Köyü, bu yılda göçmen kuşların öncelikli durağı oldu. Leylek akınından payına düşeni alan leylek köyü, adını aldığı leyleklerin yüzlercesine ev sahipliği yaptı. Bu sürülere zaman zaman pelikanlarda karışsınca ortaya kuş cennetini aratmaya karpostal tadında görüntüler çıktı. Bursa - İzmir asfaltını kullanan onlarca sürücü ise tarlalalara dağılmış leylekleri görüncü araçlarını yol kıyısına park ederek o anları cep telefonları ile kaydettiler.

Doğa Fotoğrafçısı halkalı leylekleri buldu

Karacabeyli Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş leyleklerin geldiği haberini duyunca soluğu arazide aldı. Her yıl bahar göçünde kuşları gözlemleyerek fotoğraflayan Tüydeş, leyleklerin bölgeye akın ettiğini duyunca onları kaydetmek için harekete geçti. Hem onları görmek hemde binlerce leylek arasında ayağında halkalı olanları bulmak istediğini ifade eden Tüydeş "Bu kuşların bu yılda bu bölgeden geçtikleri görmek çok sevindirici. Ama bunun yanında bir diğer önemli etkende halkalı leylekler. Araştırmacılar tarafından kuşların ayağına takılan numaralı halkalar, o kuşun göç yolu ile ilgili fikir sahibi olmayı hedefliyor. Ne yazık ki uydu vericili sistemler pahalı olduğu için genelde araştırmacılar bu basit yöntemi tercih ediyor. ve bu yöntemin işlemesi için en önemli nokta, birilerinin halkalı kuşa rast gelip ayağındaki numarayı okuyabilmesidir. Bende özellikle büyük sürünün indiğini duyunca bölgeye çıkıp muhtemel yerleri kontrol ettim. Binlerce leylek arasında sadece 3 halkalı leylek bulabildim. Hatta bunlardan birinin bilgilerine de ulaştım. Kod numarası 1 P121 olan leylek,10 yaşında Polonya doğumlu bir dişi çıktı mesela. 6 yıldır Polonyanın Bydgoszcz şehrindeki yuvasında ürüyormuş. Araştırmacılar Polonya dışından bu leylekle ilgili ilk geri bildirimin Türkiye'den geldiğini söyledi. Ayrıca bir sevindirici haberde çiftçilerimiz leylekleri korkutmamak adına tarla işlerini yavaşlatıyor hatta yarıda bırakabiliyorlar. Bu bir şehir için çok güzel bir şey. Boşuna demiyoruz hayvan dostu şehir Karacabey diye" dedi.

Karacabey Belediyesi hayvan dostu şehir sloganıyla yaptığı ataklar sayesinde Avrupa Leylek Köyleri birliğinde ülkemizi temsil ediyor. Ayrıca 2 yıl önce hazırladıkları leylek master planı ile göçmen kuşlar üzerine önemli bir doğa projesini hayata geçirerek adeta bir kuş cenneti oluşmasını sağladı.

Binlerce leylek Bursa'da mola verdi... Ortaya belgesellik görüntüler çıktı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Binlerce leylek Bursa'da mola verdi... Ortaya belgesellik görüntüler çıktı

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