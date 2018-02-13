Bingöl'de, '11. Kalkınma Planı Hazırlık Toplantısı' yapıldı.

Kamu ve özel kesim kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarının yer altığı 10. Kalkınma Planına bağlı olarak '11. Kalkınma Planı Hazırlık Toplantısı' bir otelde Vali Ali Mantı başkanlığında yapıldı.

11. Kalkınma Planı ile 15 bin kişilik bir kitle hedeflendiğini belirten Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Mesut Öztop, "Ankara'da Özel İhtisas Komisyonu dediğimiz komisyonlar marifetinde teknik düzeyde çalışmalar yürütüldü. Toplamda 17 öncelik alanı belirlenmiş durumda. Bundan sonraki aşamada 81 İlde geniş katılımlı toplantılar yapılacaktır. Bizler ise yerelde kadına yönelik, kadının istihdamına, kadının sosyal hayatının entegrasyonuna yönelik toplantılar yapacağız. 81 ilde düzenlenecek bu tarz toplantılarla kalkınma planına son hali verilmeye çalışılacak" dedi.

Türkiye'de 1960'lı yıllardan bu yana kalkınma planları hazırlanarak faaliyetler yürütüldüğünü aktaran Vali Ali Mantı, "Sağlıklı planlar, hedefler belirli prensipler üzerine tespit edilirse ülkenin gelişmesi de daha sağlıklı olacaktır. Yoksa kaynaklar ve hedefler doğru tespit edilip de belli bir planlama dahilinde hareket edilmezse bazı mikro ölçekli yanlışlıklar yapılabilir. Onun için ülkemizde bununla ilgili Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu. Devlet Planlama Teşkilatı 40, 50 yıldır faaliyetlerine devam etmektedir. Bu kurum, ülkemizin kaynaklarını belli teknik taramalarla tespit ederek ve genel kaynak bilançoları çıkartarak ülkemizin kalkınma politikalarına katkıda bulunuyor. İldeki yerel dinamikleri harekete geçirmek, yerel potansiyel ve kaynakları tespit etmek bunu ülke geneline intikal ettirerek ülke genelindeki kaynakların yerel uyumunun iç güdümünü sağlamak, planın amacıdır" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Vali Ali Mantı'nın yanı sıra FKA Genel Sekreteri Mesut Öztop, TSO Başkanı Mahmut Ayas, FKA İl Koordinatörü İsa Telimen ve davetliler katıldı. - BİNGÖL