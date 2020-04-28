Binbaşgil: Akbank'ın zorlu süreçte önceliği kesintisiz hizmet Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank'ın 2020 birinci çeyrek sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ederiz.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank'ın 2020 birinci çeyrek sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Akbank olarak sağlam finansallarımız, güçlü teknolojik altyapımız ve nitelikli çalışanlarımızla bu olağanüstü süreçte önceliğimiz kesintisiz hizmet ve müşterilerimizin yanında olmak" dedi.

Akbank'ın salgına karşı attığı adımlara değinen Binbaşgil, "Salgının ilk günlerinden itibaren, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak ve kesintisiz hizmet ilk önceliğimiz oldu" dedi ve ekledi:

"Yaşanan bu olağanüstü süreç bize yaptığımız kapsamlı yatırımların ne kadar önemli ve yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Gelişmiş dijital altyapımız sayesinde hizmetlerimiz hiç aksamadı. Çalışanlarımızın büyük bir kısmı, bu sayedehızla uzaktan çalışmaya başladı. Sahada hizmet vermeye devam eden çalışanlarımız için de başta sosyal mesafe ve hijyen uygulamaları olmak üzere birçok önlem aldık. Tüm Akbanklılar büyük bir özveriyle müşterilerimizin her türlü ihtiyacı için onların yanında olmayı sürdürüyor. Bu zorlu süreçte ülkemizin, toplumumuzun, müşterilerimizin yanında olmanın ve onların hayatlarını kolaylaştırmanın öneminin farkındayız."Salgın sürecinde Akbank'ın müşterilere sunduğu imkanlarla ilgili olarak Binbaşgil, "Akbank 72 yıllık bir banka ve müşterileri sayesinde var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerinin her zaman yanında olmaya devam edecek. Bu zorlu süreci müşterilerimizle birlikte geride bırakacağız" dedi ve ekledi: "Bireysel ve tüzel müşterilerimiz anapara, faiz ve taksit ödemelerini talep ettikleri takdirde mevcut koşullarla öteleyebilmektedirler. Bu çerçevede bugüne kadar, 340 bine yakın müşterimizin yaklaşık 550 bin adet kredisinin ötelemesini gerçekleştirdik. Bu kredilerin anapara tutarı yaklaşık 14 milyar lira, vadesi gelen tutar ise yaklaşık 3 milyar lira oldu. Aynı zamanda Akbank olarak, salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla devreye alınan Hazine destekli ve Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi protokolüne de katıldık. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde, müşterilerimizin bütün taleplerini büyük bir titizlikle ve hızla incelemeye ve onlara destek olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."Hakan Binbaşgil, dijital bankacılık ile ilgili olarak, "Dijitalleşme trendinin, tüketici alışkanlıklarını hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değiştirdiği dünyamızda Akbank olarak uzun vadeli bakış açımızdan hiçbir zaman ödün vermedik. Uzun süredir bütünsel bir dijitalleşme stratejisini hayata geçiriyoruz. Hizmet modellerimizi ve iş yapış şekillerimizi sürekli olarak yeniden ele alıyor ve tasarlıyoruz.Sadece geçtiğimiz yıl, 200 milyon doların üzerinde teknoloji ve altyapı yatırımı yaptık. Oluşturduğumuz vizyonun ve yaptığımız yatırımların karşılığını bugün müşterilerimizle birlikte alıyoruz" dedi.Bu süreçte Akbank'ın dijital hizmetlerinin daha da erişilebilir olmasına özen gösterdiklerini belirten Binbaşgil, "Salgının ilk günlerinde hızla aksiyon alarak müşterilerimizin sağlığı için birçok önlemi ve kolaylığı hayata geçirdik. Örneğin, Müşteri İletişim Merkezimizi arayan sağlık çalışanı veya 65 yaş üstü müşterilerimiz sistem tarafından otomatik olarak tanınıyor ve hiç beklemeden doğrudan bir temsilciye bağlanıyor" dedi.Hakan Binbaşgil, Akbank Mobil'in bankada yapılan toplam finansal işlem adetlerindeki payının yüzde 7 oranında arttığını belirtti ve ekledi: "Kart borcu ödeme, para transferi gibi finansal işlem yapan mobil müşteri sayımız geçtiğimiz yılın başına göre yüzde 24 arttı. İhtiyaç kredisi ve kredi kartı satışlarımızda direkt kanallarımızın payları zaten oldukça yüksekti. Fakat salgın ile birlikte bu paylar da yüzde 80'leri aştı. Bu süreç sonrasında tüm şirketler gibi bankalar da çok daha çevik, daha hızlı karar alan, daha anlamlı dijital deneyimler yaratan ve daha verimli çalışan kurumlara dönüşmek zorundalar. Biz de bu 'yeni normal'in getireceklerini bugünden öngörmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz bu bilinçle müşterilerimiz için yeni dijital servisler geliştirmeye ve hızlı bir şekilde bunları hayata geçirmeye devam ediyor. Dijitale verdiğimiz önemi, salgın sürecinden de aldığımız öğrenimlerle artarak sürdüreceğiz. Euromoney tarafından 2019 yılında 'Dünyanın En İyi Dijital Bankası' seçilen Akbank, ülkemizde ve dünyada, bankacılıktaki dijital dönüşüme liderlik etmeye devam edecek."Binbaşgil, "Bu zorlu dönemde ekonomimize sağladığımız kredi desteği 232 milyarı nakdi olmak üzere toplam 275 milyar lira oldu. Toplam mevduatımız 271 milyar liraya, aktiflerimiz ise 421 milyar liraya ulaştı. Yüzde 20.4 düzeyine ulaşan güçlü sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesi ve gelişmesine destek olmayı şekilde sürdüreceğiz" dedi.Akbank'ın piyasalardaki olumsuz gelişmelere rağmen sendikasyon kredisini başarıyla yenilediğini belirten Binbaşgil, "Likidite ve döviz kaynağına erişimin zorlaştığı bir dönemde, ekonomimize kaynak sağlamak için çıktığımız uluslararası piyasalarda yine büyük ilgi gördük. Yüksek belirsizlik ortamına ve faiz oranını Mart 2019 kredisine kıyasla dolar kısmında 25 bps, euro kısmında 40 bps düşürmemize rağmen, bankalardan gelen güçlü talep sonrası sendikasyon tutarımızı hedeflediğimizin üzerinde, 605 milyon dolar olarak yeniledik. Uluslararası borçlanma piyasalarında ilgiyle karşılanan işlemimize 15 ülkeden 29 banka katıldı. Yenilediğimiz sendikasyon kredisi, uluslararası piyasaların bu zorlu dönemde bile Akbank'a ve ülkemize duydukları güvenin göstergesi" dedi.

Akbank'ın, Türkiye'nin geleceği için yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğive bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de Türkiye reel sekötürünü desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizen Binbaşgil, "Nitelikli çalışanlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız ile her türlü olumsuzluğa karşı dirençli ve hazırlıklıyız. Akbank olarak sorumluluk bilinci ve dayanışma kültürümüzle hep birlikte bugünleri geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz.Müşterilerimiz ve hissedarlarımıza bizlere duydukları güven; çalışanlarımıza özverili performansları için teşekkür ederim" diye ekledi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA