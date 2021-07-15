Binance yasaklandı mı? 2021 Binance hangi ülkelerde yasaklandı? Binance İtalya'da yasaklandı mı?

Binance bazı ülkelerde yasaklanmaya devam ediyor. İtalya'da yetkililer Binance adlı kripto para borsasının ülkede faaliyette bulunma yetkisinin olmadığını açıkladı. Bunun ardından İtalya, Binance kripto para borsasının yasakldığını duyurdu. Peki, Binance hangi ülkelerde yasaklandı? 2021 Binance yasaklı olduğu ülkeler neresi? Detaylar haberimizde...