Binance yasaklandı mı? 2021 Binance hangi ülkelerde yasaklandı? Binance İtalya'da yasaklandı mı?
Binance bazı ülkelerde yasaklanmaya devam ediyor. İtalya'da yetkililer Binance adlı kripto para borsasının ülkede faaliyette bulunma yetkisinin olmadığını açıkladı. Bunun ardından İtalya, Binance kripto para borsasının yasakldığını duyurdu. Peki, Binance hangi ülkelerde yasaklandı? 2021 Binance yasaklı olduğu ülkeler neresi? Detaylar haberimizde...
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BİNANCE İTALYA'DA KAPATILDI MI?
İtalya'da yetkililer Binance adlı kripto para borsasının ülkede faaliyette bulunma yetkisinin olmadığını açıkladı. Bunun ardından İtalya, Binance kripto para borsasının yasakldığını duyurdu.
BİNANCE İNGİLTERE'DE DE YASAKLANMIŞTI!
İngiltere'deki Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'i yasakladı.
BİNANCE HANGİ ÜLKELERDE YASAKLANDI?
Binance'ın kısıtlandığı veya yasak getirildiği ülkeler şu şekilde:
- Tayland
- Japonya
- Almanya
- ABD
- İngiltere
- Çin
- İtalya
NOT = Bu ülkelerin bazılarında Binance kısıtlaması olurken bazılarında ise yasaklanmıştır.
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