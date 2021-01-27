Binadan kopan beton parçaları otomobilin üzerine düştü

İZMİR'de etkili olan fırtınada atıl durumdaki 2 katlı binadan kopan beton parçaları, park halindeki otomobilin üzerine düşerek, hasara neden oldu. Otomobilin sahibi Halit Sincar, "Bina sahibinden şikayetçi olacağım. Beton parçaları, birinin üzerine düşseydi ölümüne de neden olabilirdi" dedi.

Konak ilçesi Güneşli Mahallesi 515 Sokak'ta alt katında dükkan olan 2 katlı atıl binadan, gece yarısı etkili olan fırtına nedeniyle kopan beton parçaları, Halit Sincar'a (34) ait park halindeki 06 BZF 064 plakalı otomobilin üzerine düştü.

'BİNA SAHİBİ ÖNLEM ALMALIYDI'

Otomobilinde hasar meydana gelen Halit Sincar, "Evim sokağın köşesinde. Akşam, sokakta park edebileceğim tek yer burasıydı. Sorun olmayacağını düşünüp, otomobilimi atıl durumdaki apartmanın önüne park ettim. Ancak, sabah geldiğimde düşündüğüm gibi olmadığını gördüm. Sağlık olsun. Otomobilin hali ortada. Bu cam vursanız bile kırılmaz. Bu beton parçaları, oradan geçen birinin üzerine düşse ölümüne neden olabilirdi. Bu sokak vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir yer. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Arabanın içinde o an biri olabilirdi. Oradan bir çocuk da geçiyor olabilirdi. Otomobilime daha kasko da yaptırmamıştım. Polis merkezine gidip, bina sahibinden şikayetçi olacağım. Bir bina, güvenlik önlemi alınmadan bu kadar atıl halde bırakılmaz" dedi.

'ALTINDAN GEÇMEYE KORKUYORUZ'

Mahalle sakini Fatma Baban (68) da binanın yaklaşık 20 yıldır atıl durumda olduğunu söyleyerek, "Bina çocukluğumda da vardı. Sahipleri öldü. İki mirasçısı vardı, onların da şimdi nerede olduklarını bilmiyoruz. Sahipleri, karşı komşumdu. Binanın altı dükkandı, gider gelirdim. Üst katında ilk evlendiklerinde çok kısa süre oturmuşlardı. Daha sonra tamamen dükkan olarak kullandılar. Bina tehlike arz ediyor, altından geçmeye korkuyoruz" diye konuştu.

'DEPREMDE DE HASAR GÖRDÜ'

Atıl durumdaki bina ve çevresinde güvenlik önlemi alınması gerektiğini söyleyen Yasemin Özger (37), "İzmir'de depreminde binadan kopan parçalar sokağa düşmüştü. Allah korusun; çocuklarımız binanın altından geçiyor. Onların da üzerine düşebilirdi. Yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyoruz. Deprem olduğunda da şans eseri altında kimse yoktu. Yetkililerin kimsenin başına bir şey gelmeden binanın etrafına gelip güvenlik şeridi çekmesini, bir uyarı levhası asmalarını istiyoruz. O zaman burayı kimse araçlarını koymaz ya da altından geçmeye kalkmaz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ