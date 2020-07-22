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"Bina sahipleri tesis maliyetlerini tam olarak bilmiyor"

Tesis yönetim sektörünün çatı temsilcisi Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) Yönetim Kurulu Başkanı Gökçenur Çelebioğlu, bina sahiplerinin tesise ilişkin maliyetleri tam olarak bilmediğini söyleyerek "Doğru maliyet hesaplamalarıyla, hizmet sunulan tesislerde yüzde 40'a varan tasarrufun mümkün" dedi.

22.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:41

Tesis yönetim sektörünün çatı temsilcisi Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) Yönetim Kurulu Başkanı Gökçenur Çelebioğlu, bina sahiplerinin tesise ilişkin maliyetleri tam olarak bilmediğini söyleyerek "Doğru maliyet hesaplamalarıyla, hizmet sunulan tesislerde yüzde 40'a varan tasarrufun mümkün" dedi.

Her yıl ortalama yüzde 20 ila 30 arasında büyüme gösteren tesis yönetim sektörünün çatı temsilcisi Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) Yönetim Kurulu Başkanı Gökçenur Çelebioğlu, bina tasarruf yöntemleri ile ilgili açıklama yaptı. Çelebioğlu, tesislerde tesis yönetim firmalarıyla çalışarak elde edilecek etkin tasarruf için uygulanması gerekenleri ve tesis yönetim sektörü olarak Kovid-19 pandemisinde riskli alanlarda kesintisiz hizmet vererek salgınla mücadeleye destek verdiklerinin altını çizdi.

"Milyarlarca TL tasarruf sağlanıyor"

Sektörün ülke ekonomisine makro düzeyde katkısının yanı sıra mikro düzeyde de son derece etkili sonuçları olduğunu belirten Çelebioğlu, "AVM'lerden hastanelere, okullardan havalimanlarına kadar birçok sektöre hizmet veriyoruz. Sağladığımız hizmetlerle bu tesislerde esnek insan kaynakları çözümleri, iş süreçlerinde iyileştirme ve maddi tasarruf sağlıyoruz. Kaynakların verimli kullanılarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlanması için 200 bağımsız bölüm ya da 5 bin metrekareden büyük tesislerde, tesis yönetim firmalarından hizmet alınması zorunlu olmalı. Tüm dünyada ve Türkiye'deki araştırmalar, profesyonel tesis yönetimi hizmeti alınan tesislerde işletme başına metrekare giderlerinde yüzde 40'a varan tasarruf elde edildiğini gösteriyor. Bu rakamlar binlerce metrekarelik tesislerde milyarlarca TL'lik tasarruf anlamına geliyor. Elde edilen bu tasarruf ülkemiz için kaynak korunması anlamına gelirken, firmalara kar artışı ya da kendi faaliyet alanlarına yatırım imkanı demek oluyor." dedi.

"Çok küçük bütçelerle yapılabilecek bir bakımın aksatılması uzun vadede binlerce liralık bir masrafa yol açabilir"

Tesis yönetim firmalarının, birçok farklı hizmet ve gideri aynı çatı altında topladığını sözlerine ekleyen Çelebioğlu, "Bina sahipleri tesise ilişkin maliyetleri tam olarak bilmiyor. Bilmediği için de maliyetlerini doğru analiz ederek yönetmeleri mümkün olmuyor. Tesis için az bir bütçe harcadığını düşünürken, farkında olmadan oldukça ciddi rakamlar harcıyor. Bina sahipleri alınmayan hizmetin ya da bakımların, orta ve uzun vadede açacağı yüksek maliyetlerini gözden kaçırabiliyor. Çok küçük bütçelerle yapılabilecek bir bakımın aksatılması uzun vadede binlerce liralık bir masrafa yol açabilir. Tesis yönetim maliyetlerinin doğru hesaplanarak, ani çıkacak ciddi masrafların önüne geçebilmek için profesyonel tesis yönetimi şart." diye konuştu.

"Sadece güvenlik ve temizlik hizmeti vermek tesis yönetimi olarak algılanmamalı"

Sektörde hizmet kalitesi ve standartların artması için emlak danışmanları ve sigorta acenteleri gibi sertifikasyon sisteminin getirilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Çelebioğlu, şöyle devam etti: "Sektörümüz, verdiği hizmetlerin sınırları olmaksızın işverenin ana faaliyet konusu dışında kalan her türlü hizmetini kapsıyor. Tesis yönetimi firmaları mühendislikten mimarlığa, hukuktan davranış bilimlerine kadar birçok konuda bilgi ve deneyim sahibi olmak, ulusal ve uluslararası standartları, yönetmelikleri ve mevzuatları takip etmek zorundalar. Hal böyleyken sadece güvenlik ya da temizlik hizmetleri veren şirketlerin kendilerini tesis yönetim firması olarak tanımlaması sektöre zarar veriyor. Güvenlik ve temizlik hizmeti vermek tesis yönetimi olarak algılanmamalı. Tesis yönetimi kompleks bir sektör ve içerisinde hizmet sağlayıcıların yönetiminin yanı sıra, alan yönetimi, iş sürekliliği yönetimi, acil durum yönetimi, yatırım yönetimi gibi birçok hizmet kalemini barındırıyor. Sektöre tesis yönetimi sertifikası getirilmesiyle birlikte sektörde her isteyen tesis yönetim şirketi açamayacak ve sektörün standartları artarak ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlanabilecek." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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