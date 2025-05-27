BİM AKTÜEL 30 MAYIS | BİM 30 Mayıs Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa sunulacak? Kumtel Ankastre Set, Philips Süpürge, Büyük Boy Valiz
"BİM 30 Mayıs Cuma aktüel ürünleri neler?", "BİM bu hafta hangi ürünleri satışa sunuyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için en güncel ürün listesini detaylı şekilde derledik. Peki, BİM 30 Mayıs 2025 aktüel ürünleri neler? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geliyor?
BİM 30 Mayıs 2025 Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftalık olarak güncellenen ve tüketicilerin büyük ilgiyle takip ettiği BİM aktüel kataloğunda bu hafta yine birbirinden çeşitli ürünler indirimli fiyatlarla raflarda olacak. Peki, BİM 30 Mayıs Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa sunulacak? İşte detaylar...