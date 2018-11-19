Biliyor Musunuz?
4. Karahafta Festivali'nin bu Cuma başlayacağını; Ayşegül Sarıca'nın Sevda-Cenap And Vakfı Onur Ödülü'nü alacağını; İş Sanat'ın yarın akşamki konserini; Elite World Asia Hotel'in açılışını "gazino gecesi" ile kutladığını biliyor musunuz?
4. Karahafta Festivali'nin bu Cuma başlayacağını; Ayşegül Sarıca'nın Sevda-Cenap And Vakfı Onur Ödülü'nü alacağını; İş Sanat'ın yarın akşamki konserini; Elite World Asia Hotel'in açılışını "gazino gecesi" ile kutladığını biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com