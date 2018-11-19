Biliyor Musunuz?

4. Karahafta Festivali'nin bu Cuma başlayacağını; Ayşegül Sarıca'nın Sevda-Cenap And Vakfı Onur Ödülü'nü alacağını; İş Sanat'ın yarın akşamki konserini; Elite World Asia Hotel'in açılışını "gazino gecesi" ile kutladığını biliyor musunuz?

Biliyor Musunuz?

4. Karahafta Festivali'nin bu Cuma başlayacağını; Ayşegül Sarıca'nın Sevda-Cenap And Vakfı Onur Ödülü'nü alacağını; İş Sanat'ın yarın akşamki konserini; Elite World Asia Hotel'in açılışını "gazino gecesi" ile kutladığını biliyor musunuz?

Kaynak: Dunya.com

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