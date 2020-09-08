Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor
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Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor

Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nin çatısındaki bahçede 700 metrekarelik bir alanda organik tarım yapılıyor. Söz konusu alanda domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak ve yeşil sebzelerin yanı sıra kavun dahi ekilmiş durumda.

08.09.2020 08:04 | Son Güncelleme: 08.09.2020 14:24

Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'nde bir şirkette yönetici olarak çalışan Yusuf Karataş, mesleğini bırakarak yine Bilişim Vadisi içerisinde bulunan bir restoranı işletmeye başladı. Tarıma ilgisi olan Karataş, yaklaşık 2 yıl önce Bilişim Vadisi içerisinde bulunan bir binanın çatısını organik bahçe olarak kullanıp meyve ve sebze yetiştirmeye karar verdi. Yaklaşık 700 metrekarelik alanda ektiği sebze ve meyveleri işlettiği restoranında kullandığını belirten Karataş, organik tarımla uğraşmanın kendisini hem dinlendirdiğini hem de mutlu ettiğini söyledi.

Yusuf Karataş, "Bilişim Vadisi'ne ilk defa bir star-up'ta idari işler yöneticisi olarak geldim. O vesileyle tanıştım Bilişim Vadisi'yle. Daha sonra Bilişim Vadisi'nde bir kafe-restoran ihtiyacı hissettim ve yaptığım proje de kabul edildi. 2 yıldır bu istikamette faaliyetlerimi sürdürmekteyim. Burada tarımla ilgili toprak alanlar vardı binaların tepelerinde. Bu toprak alanların birinde 2 yıldır tarım yapmaktayım. Güzel neticeler almaya başladım. Sabah olunca buradan domateslerimizi, biberlerimizi toplayıp kahvaltıda kullanıyoruz. Öğle yemeğinde şefimiz gelip buradan biber topluyor. Burası bir nevi bizim pazarımız gibi oldu. Tarımla iştigal etmemiz baya bir ilgi odağı oldu" dedi.

Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor

"PLAZALARIN ARASINDA SEBZE YETİŞTİRDİĞİMİ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"

Tarımla uğraşmanın kendisine huzur ve mutluluk verdiğini belirten Karataş, sözlerin şöyle devam etti: "Görenler en çok plazaların arasında bunu nasıl başardığıma şaşırıyor. Buranın sulamasını nasıl yaptınız diye soruyorlar. Her şeyi düşündüm tabii, genel müdürlük de bizim destekçimiz oldu. Özellikle pandemi döneminde 3 ayımı burada geçirdim gerek ot yolarak ya da burayı kazarak. Burası benim için esasen bir dinginlik alanı oldu. Bu işlerle uğraşmayı seviyorum, bir şey üretmeyi seviyorum. Binalar ruhsuzdur, bir bina dikersiniz içerisine insan da girer ama bir ruhu yoktur. Ona ruh katan bazı şeyler gereklidir. İşte burada yaptığım çalışma da bunlardan biri aslında. Biz bu vadiye ruh katmaya geldik. Burası ileride yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın merkezi olacak bu nedenle elimizden geldiğince çalışıyoruz."

Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor

"İSTEYEN HERKES ÜCRETSİZ ALABİLİYOR"

Kurduğu bahçesinde kar amacı gütmeyen bir çalışma yaptığını söyleyen Yusuf Karataş, "Burada güvenlik görevlisinden tutun da, temizlik hizmeti yapan arkadaşlarımız, ofislerde çalışan arkadaşlarımız buradan ücretsiz bir şekilde sebze alabiliyor. Kim ne zaman isterse gelip toplayabilir, hatta ot yolabilir diyorum. Elinize tabağınızı ya da sepetinizi alıp istediğiniz kadar ürün alabilirsiniz ben burayı ticari bir kaygıyla yapmadım. Tamamen buraya bir kimlik kazandırmak ve kendi kendimi tatmin etmek için böyle bir girişimde bulundu. Son 2 yıldır da yaptığım işten çok memnunum bu işi büyüteceğim gibi duruyor" diye konuştu.

Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor

"ALIŞVERİŞ YÜKÜMÜ BÜYÜK ORANDA AZALTTI"

Elde ettiği sebze ve meyvelerden dolayı hal alışverişinin büyük oranda azaldığını ifade eden Karataş, "Buradaki alana çeri domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak, yeşil sebzeler hatta kavun bile ektim. Birçok ürün çıktı, bizi sebze halinden alışveriş yapma yükünden baya bir kurtardı. Bazı dönemlerde ek ihtiyaç oluyor tabii. Bütün vadinin ortak kullanacağı bir alan olarak düşündüğüm için burası herkese açık" ifadelerini kullandı.

Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (10)
BURSA: Üretim düşüncesi çok güzel, fakat inşaat sağlığı da düşünülmeli
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LOKMACI: Bilişim vadisi, koydukları isme göre sen sanırsın daha bulunmamış icat edilmemiş bişey için çalışıyolar. Altı üstü 1800 lerde icat edilmiş bi ürünün yenisini yapacaksınız bu kadar şaaşaya gerek yok.
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NURİ ALCO: Kar amaci yokmus bizde yedik. Demekki bosa alinan mühendislerin yeni is yeri
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